W skrócie Polska 2050 prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie zmian w projekcie regulującym rynek kryptoaktywów.

Po rozmowach przekazano kompromisową wersję projektu uwzględniającą m.in. skrócenie terminu blokady rachunków oraz wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa.

Projekt Polski 2050 różni się od poprzednich m.in. obniżeniem maksymalnych opłat za emisję tokenów, usunięciem niektórych przepisów nadregulacyjnych i zmniejszeniem restrykcyjności dla rynku.

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Polska 2050 negocjuje z Pałacem Prezydenckim porozumienie ws. projektu regulującego rynek kryptoaktywów - przekazały PAP źródła w ugrupowaniu.

Według rozmówców przedstawiciele partii spotkali się z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim, a po spotkaniu ustalono kilka zmian w projekcie, które miałyby odpowiadać oczekiwaniom prezydenta.

Tzw. ratunkowy projekt dla rynku kryptoaktywów ugrupowanie po raz drugi skierowało do Sejmu w czerwcu po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę w tej sprawie.

Polska 2025 negocjuje z Karolem Nawrockim ws. projektu o kryptoaktywach

Z doniesień wynika, że Polska 2050 prowadzi rozmowy z ośrodkiem prezydenckim na temat ewentualnych poprawek do projektu, które spotkałyby się z akceptacją prezydenta. 19 czerwca w resorcie funduszy i polityki regionalnej odbyło się spotkanie w tej sprawie.

Według rozmówców PAP Nawrockiego reprezentował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, obecna była też minister funduszy i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szef klubu parlamentarnego ugrupowania Paweł Śliz i wnioskodawca projektu regulującego rynek kryptoaktywów - poseł Adam Gomoła.

Po rozmowach w środę do KPRP została skierowana kompromisowa wersja projektu Polski 2050. Partia oczekuje obecnie na odpowiedź strony prezydenckiej. PAP nie udało się skontaktować z przedstawicielem Pałacu Prezydenckiego.

Jak wynika z informacji od źródeł zbliżonych do Polski 2050, efektem rozmów przedstawicieli tej partii z ośrodkiem prezydenckim była zgoda na kolejne poprawki, zakładające m.in. skrócenie maksymalnego terminu, na jaki Komisja Nadzoru Finansowego może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji.

Projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Propozycja Polski 2050

W dotychczasowym brzmieniu projektu okres ten miał wynosić nie więcej niż sześć miesięcy. Kolejna ustalona zmiana zakładałaby wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za błąd urzędnika z kontekście blokady rachunku wykonanej z naruszeniem prawa.

Ewentualne poprawki - według rozmówców - miałyby zostać formalnie zgłoszone na etapie prac w komisji sejmowej. Źródło poinformowało również, że - zgodnie z prośbą posłów Polski 2050 - marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził zgodę na skrócenie czasu konsultacji społecznych.

Złożony w Sejmie projekt Polski 2050 od zawetowanej przez prezydenta ustawy różni się tym, że zawiera trzy poprawki, które prezydent zgłaszał w toku prac parlamentarnych, m.in. obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów (czyli cyfrowych jednostek wartości przypisanych do konkretnego projektu inwestycyjnego), usunięcie "niektórych przepisów nadregulacyjnych", a kolejna poprawka miała sprawić, że ustawa "będzie mniej restrykcyjna dla rynku".

Prace nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów. Pałac pozytywnie o projekcie Polski 2050

W trakcie majowych prac w Sejmie debatowano nad czterema projektami regulującymi rynek kryptoaktywów. Bogucki domagał się kilkunastu zmian w propozycji rządowej, m.in. wprowadzenia dodatkowej kontroli sądowej działań nadzorczych KNF, skrócenia maksymalnego terminu, na jaki KNF może wydłużyć okres blokady rachunku lub wstrzymania transakcji (z sześciu do trzech miesięcy), czy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą rachunku wykonaną z naruszeniem prawa.

Polityk pozytywnie wypowiadał się o projekcie Polski 2050. Twierdził, że jest on zbieżny z niektórymi rozwiązaniami, których oczekiwał prezydent. Ostatecznie zdecydowano o uznaniu rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów za wiodący. Tym samym prace nad propozycjami - prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji - nie były kontynuowane.

Ostatecznie 11 czerwca prezydent Nawrocki zawetował rządową ustawę. Zgodnie z tą regulacją Komisja Nadzoru Finansowego miała być organem nadzorczym dla tego rynku i upoważniała ją m.in. do nakładania sankcji na działające na nim podmioty.

Tego samego dnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w TVP Info zapowiedział, że rząd przygotuje kolejny projekt ustawy regulujący ten rynek. Podkreślił przy tym, że nie widzi merytorycznych powodów do zasadniczej zmiany kierunku proponowanych wcześniej regulacji.

Regulacja rynku kryptowalut. Rozporządzenie MiCA

Prezydent wcześniej, dwukrotnie wetując ustawy przygotowane przez rząd ws. kryptoaktywów, argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

Ustawa zawetowana w czerwcu od poprzednich różniła się tym, że uwzględniała jedną poprawkę kancelarii prezydenta, zgodnie z którą KNF we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Celem ustawy o kryptowalutach jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które reguluje rynek kryptoaktywów.





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