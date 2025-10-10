Niewielkie, ale są - tak na temat szans Szymona Hołowni, by z fotela marszałka Sejmu przeskoczył na urząd wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, usłyszał Marcin Fijołek, współautor podcastu "Polityczny WF". W nowym odcinku wraz z Piotrem Witwickim przyjrzeli się ultimatum, jakie lider Polski 2050 (jeszcze, bo partią chce przestać kierować) postawił kolegom i koleżankom z obozu rządzącego, a zwłaszcza premierowi Donaldowi Tuskowi.

Hołownia stwierdził, że "podbieranie" posłów jego partii zakończy się upadkiem Koalicji 15 Października, lecz uściślił, iż Polski 2050 "rozbić się nie da". Dodatkowo domaga się, aby jego formacja - gdy sam, zgodnie z umową koalicyjną, zrezygnuje ze swojej funkcji na rzecz Włodzimierza Czarzastego - otrzymała stanowisko wicepremiera. Nie chciałby bowiem dopuścić do sytuacji, gdy Lewica ma zarówno marszałka Sejmu, jak i wicepremiera, a Polska 2050 nic, ewentualnie wicemarszałka izby niższej.

Hołownia zakładał, że będzie prezydentem. "Jest bardzo dużym optymistą"

Sęk w tym, na co zwracają uwagę dziennikarze w "Politycznym WF-ie", iż w umowie nie ma wzmianki na temat wicepremiera dla ugrupowania Hołowni po dwóch latach rządzenia przez obecną władzę. - To, jak oni konstruowali tę umowę? - zastanawiał się Piotr Witwicki, uściślając, że skoro Polska 2050 "tak się dopomina i negocjuje", to nie dość, iż wśród postanowień brakuje tego o wicepremierze dla tej partii to problem może być także z obsadzeniem przez nią wicemarszałka.

- Złośliwi mówią, że to dlatego, iż Hołownia jest bardzo dużym optymistą i po pierwsze wierzy na słowo, a po drugie miał horyzont polityczny do roku 2025, gdyż wierzył, że zostanie prezydentem Polski i ta umowa koalicyjna stanie się wówczas wtórna, i będzie trzeba ją na nowo negocjować - wskazał Marcin Fijołek.

Piotr Witwicki sytuację marszałka Sejmu i Polski 2050 porównał do momentów, kiedy "jednak warto doczytywać umowy", co jest w nich zapisane z gwiazdką lub małym drukiem, a także sprawdzenia, komu rzeczywiście wysyłamy pieniądze. - Ale czy to wygląda jakoś superpoważnie? - zapytał, a drugi z autorów podcastu zgodził się, że nie. - Dziennikarze pytali Hołownię o to w kuluarach i mówił, że dwa lata temu była presja czasu - uzupełnił Marcin Fijołek.

Na posłach Polski 2050 wisi cała koalicja?

Prowadzący "Graffiti" w Polsat News znalazł jednak i argument, który broni Hołowni. - Są też podstawowe umowy ustne i elementarne zaufanie do siebie. W koalicji takiego zaufania nie ma, skoro teraz się mówi o aneksach do umowy, że w niej nie ma nic o stanowisku wicepremiera dla Radosława Sikorskiego, a jednak je dostał... - wyliczał.

Jak nadmieniał Marcin Fijołek, lider Polski 2050 jest "coraz bardziej nielubiany" wśród politycznych partnerów "z powodu swojego chaosu w podejmowaniu decyzji". Przypomniał, że partia wytypowała na funkcję wicepremiera Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, a tymczasem między nią a Tuskiem na posiedzeniach rządu zgrzytów nie brakuje. - Ultimatum Hołowni sprawia, że premier musi się "usztywnić" - ocenił.

Więc czy od 30 posłów, którzy w sejmowych ławach zasiadają pod szyldem Polski 2050 rzeczywiście zależy przyszłość Koalicji 15 Października? Niekoniecznie. Twórcy "Politycznego WF-u" wyobrażają sobie scenariusz, zgodnie z którym - jeśli sprawa pozostania w obozie władzy lub jego opuszczenia stanie na ostrzu noża - część parlamentarzystów będących dziś przy Hołowni mogłaby opuścić szeregi tej formacji i dołączyć do innej, nadal sprawującej rządy.

- Wygląda to tak, jakby Hołownia podał na tacy Tuskowi cały swój klub, ale powiedział: "Nie, nie, nie możesz tego ruszać" - uznał Piotr Witwicki, a Marcin Fijołek, nawiązując do kuluarowych doniesień, wyjaśnił, jak mógłby wyglądać pewien "sprytny manewr" zastosowany przez premiera: - Będzie stanowisko wicepremiera dla Polski 2050, ale nie dla Pełczyńskiej-Nałęcz - skwitował.

W nowym odcinku podcastu "Polityczny WF" także o związkach partnerskich, a dokładniej czy rządząca koalicja będzie w stanie przeforsować ich ideę (niekoniecznie pod taką nazwą) u prezydenta Karola Nawrockiego. Piotr Witwicki i Marcin Fijołek wzięli pod lupę również zamiary PiS-u, które w Warszawie zapowiada wielki marsz. Czy podnoszone na nim hasła są zbieżne z postulatami wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego?

