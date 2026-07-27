Parlamentarzysta opuszcza Morawieckiego. Jest komunikat PiS

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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"Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do Prawa i Sprawiedliwości" - przekazał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek. Poseł złożył wymagane oświadczenie.

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Lorek wraca do PiS. Bochenek: Złożył wymagane oświadczenieStach Antkowiak East News

Poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu utworzonym przez Mateusza Morawieckiego i wrócił do Prawa i Sprawiedliwości.

O decyzji parlamentarzysty poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek. Poseł złożył także "wymagane oświadczenie".

Bochenek: Jedność i aktywność mają prowadzić do zwycięstwa

Rafał Bochenek ocenił, że kluczem do sukcesu ugrupowania pozostaje współpraca wewnątrz partii. "Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych" - napisał.

Rzecznik PiS odniósł się również do sytuacji na prawicy. W jego ocenie "polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS - największą partię opozycyjną - pomagają tylko Tuskowi".

Na zakończenie swojego wpisu Bochenek zaapelował o wspólne działania, zamieszczając hasło: "Wspólnie ku zwycięstwu. Dla Polski".

Więcej informacji wkrótce...


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