Poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu utworzonym przez Mateusza Morawieckiego i wrócił do Prawa i Sprawiedliwości.

O decyzji parlamentarzysty poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek. Poseł złożył także "wymagane oświadczenie".

Bochenek: Jedność i aktywność mają prowadzić do zwycięstwa

Rafał Bochenek ocenił, że kluczem do sukcesu ugrupowania pozostaje współpraca wewnątrz partii. "Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych" - napisał.

Rzecznik PiS odniósł się również do sytuacji na prawicy. W jego ocenie "polityczne wojny na prawicy oraz ataki na PiS - największą partię opozycyjną - pomagają tylko Tuskowi".

Na zakończenie swojego wpisu Bochenek zaapelował o wspólne działania, zamieszczając hasło: "Wspólnie ku zwycięstwu. Dla Polski".

Więcej informacji wkrótce...





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