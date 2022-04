W czwartek odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego. Od kilkunastu dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP.

Jak powiedział podczas posiedzenia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, "podstawą sporu pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a pracodawcą są zmienione warunki płacowe wprowadzone nowym regulaminem wynagradzania PAŻP, w związku z trudną sytuacją finansową Agencji i całej branży lotniczej, będącej efektem pandemii".

Massive cancellations

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson przekazał, że w piątek, o godz. 10. Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, podejmie decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej.

- Komisja Europejska, Eurocontrol nie mogą już dłużej czekać. I o godz. 10.00 zostanie podjęta decyzja o tzw. procesie massive cancellations (masowe odwołania) - powiedział Samson. Jak dodał, Eurocontrol "może podjąć decyzję o tym, że pewne obszary fizyczne przestrzeni nad naszym krajem mogą być przeniesione w nadzór innych agencji ruchu lotniczego". - I jest to zgodne z przepisami europejskimi - mówił. - Chcielibyśmy tego uniknąć, to nie jest rozwiązanie dobre dla Polski - zaznaczył.

Wyjaśnił, że plan "massive cancellations", jeśli zostanie przez Eurocontrol uruchomiony, to wejdzie w życie z dniem 1 maja. - Ten proces nie następuje w ciągu 24 godzin, tylko musi być przygotowany z wyprzedzeniem i dlatego potrzebny jest ten tydzień i dlatego ten termin jest jutro wyznaczony - powiedział.

W związku z decyzją Eurocontrolu "Komisja Europejska może zdecydować o masowych odwołaniach lotów nad Polską" - pisze w oświadczeniu Ogólnopolski Związek Zawodowy Służb Ruchu Lotniczego.

Negocjacje dopiero po decyzji KE?

Prezes Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego Maciej Sosnowski powiedział, że kontrolerzy są gotowi do ciągłych rozmów. Zgodnie ze środowym wspólnym komunikatem po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz ZZKRL, kontynuację rozmów zaplanowano najpóźniej w poniedziałek.

- To PAŻP zaproponował spotkanie w poniedziałek o godzinie 12:00. My jesteśmy gotowi na spotkanie w piątek, a nie dopiero w poniedziałek - zapewnił Sosnowski. Dodał, że propozycja pracodawcy ze środy to de facto gorsze warunki, niż te które zostały odrzucone. Zaznaczył, zwracając się do kierownictwa PAŻP, że kontrolerzy nie strajkują. - Wy nas zwolniliście, my przedstawiliśmy w geście dobrej woli chęć powrotu, ale nie na dotychczasowych, ani tym bardziej gorszych warunkach - dodał.

Szefowa PAŻP Anita Oleksiak podkreśliła, że czeka na propozycję strony społecznej, aby kontynuować rozmowy. W odpowiedzi związkowcy zadeklarowali się, że w czwartek, do końca dnia przekażą kierownictwu swoje propozycje i warunki.