W skrócie Poważne utrudnienia na kolei w całej Polsce z powodu trudnych warunków pogodowych.

Część pociągów odwołano, wiele składów jest opóźnionych nawet o kilka godzin.

Opóźnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i międzynarodowych.

Na kolei występują poważne utrudnienia. Część pociągów została odwołana, a wiele składów notuje opóźnienia sięgające nawet kilku godzin.

Problemy dotyczą połączeń regionalnych i dalekobieżnych w różnych częściach kraju i mają związek z trudnymi warunkami pogodowymi.

W poniedziałek odwołano m.in. pociągi Kolei Dolnośląskich: IZERY (nr 66809) na trasie Jelenia Góra - Świeradów-Zdrój oraz skład nr 66754 relacji Jelenia Góra - Karpacz.

Komunikaty PKP. Odwołane pociągi i potężne opóźnienia

Utrudnienia dotyczą także przewozów regionalnych: pociąg POLREGIO nr 22534 z Zamościa Wschód do Lublina Głównego został odwołany na części trasy i dojedzie jedynie do stacji Zawada.

Największe opóźnienia notuje PKP Intercity. Pociąg USTRONIE (nr 83170) z Kołobrzegu do Krakowa Głównego ma około 210 minut opóźnienia, a międzynarodowy skład ODRA (nr 37004/54) z Krakowa Głównego do Berlina Hbf - 181 minut.

Ponad dwie i pół godziny spóźnienia ma również pociąg BYSTRZYCA (nr 22100) relacji Hrubieszów Miasto - Lublin Główny. Opóźnienia przekraczające dwie godziny dotyczą też m.in. pociągu KARKONOSZE z Warszawy Wschodniej do Szklarskiej Poręby Górnej (155 minut) oraz PRZEMYŚLANIN z Krakowa Płaszowa do Przemyśla Głównego (137 minut).

Utrudnienia na kolei. Problemy na trasach międzynarodowych

Opóźnienia występują w wielu regionach Polski. Składy POLREGIO z Suwałk do Białegostoku (123 min) czy pociągi Kolei Mazowieckich z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej (82 min) również docierają z dużym opóźnieniem.

Zakłócenia obejmują także połączenia międzynarodowe: pociągi relacji Przemyśl - Kijów, Zaporoże - Przemyśl czy Berlin - Warszawa - Express notują opóźnienia od około godziny do niemal dwóch.

Z komunikatu umieszczonego na Portalu Pasażera wynika, że utrudnienia mają związek z ostrzeżeniami IMGW przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniami i silnym wiatrem.

Najtrudniejsza sytuacja pogodowa panuje na północy kraju, gdzie miejscami zalega gruba pokrywa śnieżna, a lokalnie występują zawieje i zamiecie.

Przewoźnicy apelują do pasażerów o bieżące sprawdzanie rozkładów jazdy i komunikatów przed planowaną podróżą, ponieważ sytuacja na kolei pozostaje dynamiczna.

