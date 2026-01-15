W skrócie PKP poinformowało o utrudnieniach w ruchu prawie 160 pociągów w całym kraju.

Kilka tras zostało całkowicie lub częściowo odwołanych, około 150 pociągów kursuje z opóźnieniami sięgającymi kilku godzin.

Marznący deszcz i gołoledź spowodowały wprowadzenie ostrzeżeń IMGW oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w wielu województwach.

Po godz. 7 PKP poinformowało o utrudnieniach w ruchu prawie 160 pociągów we wszystkich częściach kraju.

Paraliż kolejowy w dużej mierze spowodowany jest sytuacją pogodową - padającym od środy marznącym deszczem.

Kilkanaście odwołanych pociągów, około 150 z opóźnieniami

Ze strony PKP wynika, że odwołanych zostało kilkanaście pociągów na trasach: Muszyna-Tarnów, Głogów-Zielona Góra Główna, Lubliniec-Tarnowskie Góry, Jelenia Góra-Kraków Główny (SUDETY), Kraków Główny-Warszawa Wschodnia (KINGA), Żywiec-Warszawa Wschodnia (PILECKI), Bydgoszcz Główna-Gdynia Główna (POWIŚLE), Sandomierz-Kielce Główne, Gdynia Główna-Olsztyn Główny.

Częściowo odwołano składy na trasach: Zgorzelec-Warszawa Wschodnia (ŁUŻYCE) i Gdynia Główna-Olsztyn Główny (MOTŁAWA).

Opóźnionych jest około 150 składów. Najdłużej, bo około dwóch godzin poczekają pasażerowie składów na trasie Praha Hlavni Nadrazi-Gdynia Główna (BALTIC EXPRESS), a około 1 godzinę 40 minut podróżujący z Muenchen Hbf do Warszawy Wschodniej (CHOPIN).

Wybierającym się dziś w podróż koleją zaleca się, by śledzili aktualne komunikaty na stronach PKP.

Marznące opady. Ostrzeżenia pogodowe IMGW

W środę od rana Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed gołoledzią, marznącym deszczem i mrozem na terenie wschodnich, centralnych, północnych i południowych województw.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przekazało w nim, że w środę i czwartek w woj.: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i w części woj. zachodniopomorskiego możliwe są marznący deszcz powodujący gołoledź.

W czwartek IMGW przekazało, że wciąż istnieje ryzyko wystąpienia lokalnie słabych opadów marznącej mżawki. W części Polski, gdzie temperatura jest ujemna może pojawić się gołoledź.

Mapa pogodowa na czwartek IMGW PUSTE

