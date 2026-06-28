W skrócie Skutkiem ekstremalnych upałów na Mazowszu była awaria sieci trakcyjnej i zatrzymanie ruchu pociągów na trasie Modlin-Legionowo, co spowodowało ewakuację około 400 osób.

Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami, a na miejscu pracowały służby techniczne i podstawiono lokomotywy spalinowe do odprowadzenia składów.

PKP Polskie Linie Kolejowe informowały o wstrzymaniu ruchu na innych liniach oraz liczne opóźnieniach spowodowanych awariami sieci trakcyjnej w różnych regionach kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rekordy temperatur w całym kraju prowadzą do kolejnych usterek w infrastrukturze i opóźnień w kursowaniu pociągów. Do jednych z poważniejszych awarii doszło w niedzielę około południa w okolicach Stoczni Modlin i w Bronisławce.

Upały uderzają w kolej. Awaria na Mazowszu, ewakuowano setki osób

Jak mówił wczesnym popołudniem Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, z powodu usterki technicznej na obu torach ruch pociągów został tymczasowo wstrzymany.

- Między Legionowym a Modlinem jest awaria sieci trakcyjnej na dwóch torach. Więc jest całkowicie wstrzymany ruch pociągów. Na miejsce zostały dysponowane dwa pociągi sieciowe do naprawy sieci trakcyjnej. Jeden ze stacji Siedlce, drugi ze stacji Warszawa Wschodnia - powiedział.

Kpt. Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl, że ze składu Kolei Mazowieckich Modlin-Warszawa ewakuowano 80 osób, a z pociągu PKP Intercity relacji Olsztyn-Kraków - 300 osób.

Rozwiń

Z powodu braku zasilania, a co za tym idzie - braku klimatyzacji, przewoźnik zdecydował o konieczności opuszczenia pociągu przez pasażerów. Zostali oni przewiezieni autobusami na stację Warszawa Wschodnia.

Kilka godzin po zgłoszeniu usterki ruch na obu torach na Mazowszu został przywrócony. "Po naprawie sieci trakcyjnej przywrócono ruch pociągów po obu torach na liniach: linia nr 9 Nowy Dwór Mazowiecki - Legionowo, linia nr 3 Warszawa Włochy - Ożarów Mazowiecki" - poinformowała spółka w niedzielę wieczorem.

Ekstremalne upały, które osiągnęły swój szczyt w niedzielę, powodują dziesiątki opóźnień pociągów przekraczających 100 minut. Polskie Linie Kolejowe apelują o stosowanie się do poleceń służb i sprawdzanie najnowszych komunikatów ws. usunięcia awarii. Pasażerowie powinni również zaopatrzyć się w wodę pitną przed rozpoczęciem podróży.

Awaria sieci trakcyjnej. Liczne opóźnienia w ruchu kolejowym

Utrudnienia spowodowane ciężkimi warunkami pogodowymi występują w całym kraju. Jak poinformowały w niedzielę po południu PKP Polskie Linie Kolejowe, ruch wstrzymano także na linii kolejowej 25 Łódź Olechów i 216 Gągławki. Przyczyną kłopotów w kontynuowaniu podróży jest - podobnie jak na Mazowszu - awaria sieci trakcyjnej.

"Wysokie temperatury nie zatrzymują służb PLK S.A. Pomimo wymagających warunków i upału pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii oraz dbają o jak najszybsze przywrócenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury" - zapewniono.





"Śniadanie Rymanowskiego": Echa afery w Szpitalu Południowym Polsat News