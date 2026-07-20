Spis treści: Ważny termin dla gmin. Samorządy mają czas do 31 sierpnia Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów może być problemem? Mniejsze gminy najbardziej narażone

Plan ogólny gminy stanowi jeden z najważniejszych aktów prawa miejscowego. Uwzględnia się w nim strategię zagospodarowania gminy poprzez między innymi podział na określone strefy funkcjonalne (na przykład mieszkaniowe czy usługowe). Plan sporządzany jest dla obszaru całej gminy (wyłączając tereny zamknięte).

Ważny termin dla gmin. Samorządy mają czas do 31 sierpnia

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydłuża okres obowiązywania dotychczasowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do 31 sierpnia 2026 roku. To właśnie do tego dnia samorządy muszą uchwalić nowe plany ogólne gmin, które zastąpią wspomniane dokumenty.

Wydłużenie terminu sporządzania planu ogólnego przez gminy to niejedyna zmiana, jaką wprowadza nowelizacja. Jak czytamy na stronie rządowej: "Projekty planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów będą mogły być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez dodatkowe trzy miesiące po uruchomieniu Rejestru Urbanistycznego, czyli do 1 października 2026 r. - ułatwi to gminom przystosowanie się do korzystania z nowego narzędzia informacyjnego".

Przepisy uwzględniają również zmiany między innymi w procedurze sporządzania zintegrowanego planu inwestycyjnego czy tzw. newsletterze planistycznym.

Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów może być problemem? Mniejsze gminy najbardziej narażone

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, eksperci ostrzegają przed "paraliżem inwestycyjnym od września". Skumulowany popyt może spowodować ograniczony dostęp do urbanistów zajmujących się przygotowywaniem planów ogólnych gmin oraz spowodować wzrost cen usług planistycznych.

Problem może dotknąć szczególnie te gminy, które nie mają wydziałów gospodarki przestrzennej i muszą zlecać tego rodzaju prace zewnętrznym wykonawcom. W przypadku dużych i średnich miast, sytuacja może być o wiele bardziej stabilna z uwagi na obecność własnych jednostek urbanistycznych w strukturach samorządowych.

Z drugiej strony, wskutek przeprowadzonej w 2014 roku deregulacji zawodu urbanisty, projekty planów ogólnych mogą być opracowywane przez przedstawicieli szerszej grupy zawodowej. Pomoc dla gmin może również przynieść Inwestycja A1.3.1 z Krajowego Planu Odbudowy, której celem jest między innymi usprawnienie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie.





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