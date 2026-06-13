Parada Równości przeszła przez Warszawę. Czarzasty z apelem do Nawrockiego

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Była to jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia. Przed rozpoczęciem pochodu głos zabrał lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. - Jeżeli prezydent nie podpisze tej ustawy, to wystąpi przeciwko tym ludziom - mówił.

25. Parada Równości, Warszawa, marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty
25. Parada Równości przeszła ulicami Warszawy, głos zabrał Włodzimierz CzarzastyPAP/Leszek Szymański | Tomasz JastrzebowskiReporter

W skrócie

  • W Warszawie odbyła się 25. Parada Równości, podczas której uczestnicy przedstawili postulaty dotyczące równości praw, ochrony przed dyskryminacją i mowy nienawiści.
  • Przed rozpoczęciem przemarszu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.
  • Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Komisji Europejskiej.
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Warszawska Parada Równości rozpoczęła się w tym roku o godzinie 14. Uczestnicy pochodu wyruszyli z Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki.

Parada przeszła następnie ulicami: Świętokrzyską, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Senatorską, przez plac Bankowy, aby ulicami Marszałkowską oraz Świętokrzyską wrócić do Miasteczka Równości. Przed Pałacem Prezydenckim odczytane zostały oficjalne postulaty Parady Równości.

"Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej" - podkreślali organizatorzy wydarzenia na jego stronie.

Parada Równości. Czarzasty z apelem do Nawrockiego. "Niech im to powie"

Przed rozpoczęciem przemarszu głos zabrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który odpowiedział na zadawane przez dziennikarzy pytania. - Dziś świętujemy wolność. Niech każdy robi to, co chce. Niech tolerancja zwycięży - apelował.

- Niech ludzie trzymają się za ręce. Niech ludzie się kochają. Niech się do siebie uśmiechają. Niech będą po prostu wolni - dodał współlider Nowej Lewicy.

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Włodzimierz Czarzasty dopytywany był też o to, co stanie się, jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej.

- Jeżeli prezydent nie podpisze tej ustawy, to wystąpi przeciwko tym ludziom, a to jest około 2 milionów ludzi, którzy żyją w związkach homoseksualnych. Niech im to powie: Nie chcę wam dać wolności - opisywał, po czym dodał, aby prezydent "powiedział tym ludziom: Nie będziecie mieli praw".

- Nie boję się dlatego, że ile grup, na Boga, musi być obrażanych, żeby wreszcie poznać, jaki jest sposób myślenia pana prezydenta? Chce walczyć z ludźmi, chce walczyć z wolnością, chce odbierać ludziom miłość, możliwość trzymania się za ręce, ich prawa? To niech odbierze. Będziemy wiedzieli przynajmniej, jaki jest - podkreślił.

W najbliższych tygodniach ustawa o statusie osoby najbliższej przejdzie przez Senat - mówiła pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula. Następnie dokument trafi na biurko prezydenta.

Parada przeszła ulicami Warszawy

Ostatecznie parada trwała około dwóch godzin. Wśród postulatów znajdowały się m.in.: ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, równość płci w każdej sferze życia, wprowadzenie prawa do małżeństw, związków partnerskich i adopcji dzieci bez względu na płeć czy orientację seksualną oraz prawa dla osób transpłciowych, ułatwiające im proces medycznego i prawnego uzgodnienia płci.

Uczestnicy domagali się również m.in. ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści, uproszczenia procedur wizowych, promowania rzetelnej wiedzy i szacunku w dyskusji publicznej i edukacji oraz zaostrzenia ochrony praw zwierząt i środowiska.

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Po marszu w Miasteczku Równości na uczestników czekały występy artystyczne i inne atrakcje.

Warszawa. Paradę patronatem objęli włodarz miasta Rafał Trzaskowski, a także KE

Poza prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim tegoroczną Paradę Równości swoim patronatem objęły:Komisja Europejska oraz ambasady Niemiec w Warszawie i Meksyku w Polsce.

Pomiędzy 1 a 30 czerwca w Polsce obchodzony jest Miesiąc Dumy (Pride Month, znany także jako Miesiąc Dumy osób LGBTQ+). W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia, które celebrują i promują równość, wolność i tolerancję. Są to m.in. koncerty, warsztaty i marsze równości.

Parada Równości jest w stolicy organizowana od 2001 roku. Początkowo niewielka manifestacja z czasem przekształciła się w wydarzenie, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób - nie tylko LGBTQ+.

Fundacja "Parada Równości" (wcześniej "Wolontariat Równości") powstała w 2011 roku i od tego czasu jest organizatorem Parady Równości w Warszawie.

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