W skrócie W Warszawie odbyła się 25. Parada Równości, podczas której uczestnicy przedstawili postulaty dotyczące równości praw, ochrony przed dyskryminacją i mowy nienawiści.

Przed rozpoczęciem przemarszu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.

Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Komisji Europejskiej.

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Warszawska Parada Równości rozpoczęła się w tym roku o godzinie 14. Uczestnicy pochodu wyruszyli z Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki.

Parada przeszła następnie ulicami: Świętokrzyską, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Senatorską, przez plac Bankowy, aby ulicami Marszałkowską oraz Świętokrzyską wrócić do Miasteczka Równości. Przed Pałacem Prezydenckim odczytane zostały oficjalne postulaty Parady Równości.

"Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej" - podkreślali organizatorzy wydarzenia na jego stronie.

Parada Równości. Czarzasty z apelem do Nawrockiego. "Niech im to powie"

Przed rozpoczęciem przemarszu głos zabrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który odpowiedział na zadawane przez dziennikarzy pytania. - Dziś świętujemy wolność. Niech każdy robi to, co chce. Niech tolerancja zwycięży - apelował.

- Niech ludzie trzymają się za ręce. Niech ludzie się kochają. Niech się do siebie uśmiechają. Niech będą po prostu wolni - dodał współlider Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty dopytywany był też o to, co stanie się, jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej.

- Jeżeli prezydent nie podpisze tej ustawy, to wystąpi przeciwko tym ludziom, a to jest około 2 milionów ludzi, którzy żyją w związkach homoseksualnych. Niech im to powie: Nie chcę wam dać wolności - opisywał, po czym dodał, aby prezydent "powiedział tym ludziom: Nie będziecie mieli praw".

- Nie boję się dlatego, że ile grup, na Boga, musi być obrażanych, żeby wreszcie poznać, jaki jest sposób myślenia pana prezydenta? Chce walczyć z ludźmi, chce walczyć z wolnością, chce odbierać ludziom miłość, możliwość trzymania się za ręce, ich prawa? To niech odbierze. Będziemy wiedzieli przynajmniej, jaki jest - podkreślił.

W najbliższych tygodniach ustawa o statusie osoby najbliższej przejdzie przez Senat - mówiła pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula. Następnie dokument trafi na biurko prezydenta.

Parada przeszła ulicami Warszawy

Ostatecznie parada trwała około dwóch godzin. Wśród postulatów znajdowały się m.in.: ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, równość płci w każdej sferze życia, wprowadzenie prawa do małżeństw, związków partnerskich i adopcji dzieci bez względu na płeć czy orientację seksualną oraz prawa dla osób transpłciowych, ułatwiające im proces medycznego i prawnego uzgodnienia płci.

Uczestnicy domagali się również m.in. ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści, uproszczenia procedur wizowych, promowania rzetelnej wiedzy i szacunku w dyskusji publicznej i edukacji oraz zaostrzenia ochrony praw zwierząt i środowiska.

Po marszu w Miasteczku Równości na uczestników czekały występy artystyczne i inne atrakcje.

Warszawa. Paradę patronatem objęli włodarz miasta Rafał Trzaskowski, a także KE

Poza prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim tegoroczną Paradę Równości swoim patronatem objęły:Komisja Europejska oraz ambasady Niemiec w Warszawie i Meksyku w Polsce.

Pomiędzy 1 a 30 czerwca w Polsce obchodzony jest Miesiąc Dumy (Pride Month, znany także jako Miesiąc Dumy osób LGBTQ+). W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia, które celebrują i promują równość, wolność i tolerancję. Są to m.in. koncerty, warsztaty i marsze równości.

Parada Równości jest w stolicy organizowana od 2001 roku. Początkowo niewielka manifestacja z czasem przekształciła się w wydarzenie, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób - nie tylko LGBTQ+.

Fundacja "Parada Równości" (wcześniej "Wolontariat Równości") powstała w 2011 roku i od tego czasu jest organizatorem Parady Równości w Warszawie.





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