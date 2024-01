Para prezydencka złożyła życzenia wiernym Kościoła prawosławnego

Prezydenckie pozdrowienia dla uczestników orszaku

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda pozdrowili też " wszystkich, którzy wychodzą na ulice polskich miast i miasteczek, by razem iść do bożonarodzeniowej szopki ". - Łączymy się z Państwem w radosnym świętowaniu - powiedział prezydent w opublikowanym nagraniu.

- Ponad dwa tysiące lat temu w drodze do betlejemskiej groty spotkały się osoby, których życiowe ścieżki wcześniej się nie przecinały. Byli to pasterze z okolicznych wzgórz, ale też Trzej Królowie ze swoimi orszakami. Podobnie dzieje się dzisiaj, gdy spotykamy się w naszych miejscowościach, uczestnicząc w barwnych korowodach. Od kilkunastu lat obchodzimy Święto Trzech Króli, podejmując w nowy sposób starą jasełkową tradycję - przekazała para prezydencka.

Święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny formalnie używa kalendarza juliańskiego. Prawosławni duchowni zwracają uwagę, że to kalendarz o wiele starszy od gregoriańskiego (wprowadzonego w 1582 roku reformą papieża Grzegorza XIII - red.) i był używany w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Wigilia Bożego Narodzenia według tego kalendarza przypada więc 6 stycznia w kalendarzu gregoriańskim. W tym terminie Boże Narodzenie obchodzą zwłaszcza wierni we wschodniej Polsce, w tym w województwie podlaskim, gdzie są największe w kraju skupiska prawosławnych.

Święta poprzedzał 40-dniowy post, bardzo ściśle przestrzegany zwłaszcza przez ostatnie dni przed świętami i w samą Wigilię. W Wigilię niektórzy wierni powstrzymują się nawet od picia napojów, aż do spożycia uroczystej, postnej kolacji.

W nocy z soboty na niedzielę wierni udadzą się do cerkwi na uroczyste jutrznie i liturgie. W należności od lokalnej tradycji, najczęściej zaczynają się one o północy lub o godz. 2.00 nad ranem. Nie ma zwyczaju budowania szopek, a zamiast nich, w centralnej części świątyni ustawiana jest ikona przedstawiająca scenę narodzenia Chrystusa i krzyż. Świątecznym akcentem są choinki.

Prawosławie drugim wyznaniem w Polsce

Prawosławie jest drugim, co do liczby wiernych, wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Kościoła prawosławnego liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 roku przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) niecałe 151,7 tys. osób.