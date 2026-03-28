"Państwo w Państwie": Wojna na Bliskim Wschodzie, drożyzna przy wielkanocnym stole
Cena diesla za litr przekroczyła psychologiczną barierę 9 zł. Rok temu paliwo było tańsze średnio o 3 zł. Kryzys na rynku surowców spowodowany jest wojną na Bliskim Wschodzie, w wyniku której Iran zablokował kluczowy szlak morski, jakim jest cieśnina Ormuz. Skutki, wydawać by się mogło odległego konfliktu, odczuwają również Polacy. Rosnącym cenom i problemom w branży m.in. transportowej przyjrzeli się reporterzy programu "Państwo w Państwie".
Przed widmem bankructw oraz kolejnych niewiadomych stanął szereg branż - transportowa, rolnicza czy chemiczna. Wraz z cenami paliw, gazu i nawozów rosnąć będą w dramatycznym tempie ceny artykułów spożywczych, ogrzewania czy ubrań. To nie tylko obawa Polaków w kontekście zbliżających się świąt wielkanocnych.
Ceny rosną. Firmy przerzucą koszty na klientów
Jak mówią przedstawiciele dużych firm oraz mniejsi przedsiębiorcy, wzrost kosztów produkcji o kilkadziesiąt procent spowoduje, że samo cięcie marży będzie niewystarczające. Trzeba będzie zaciągać kolejne kredyty na finansowanie działalności, a przerzucanie kosztów na klientów odbije się negatywnie na konsumentach i producentach. Problem dotyczy każdego Polaka, tym bardziej ze branża transportowa i rolna to jedne z najważniejszych gałęzi rodzimej gospodarki.
Rząd interweniuje. "CPN - Ceny Paliwa Niżej"
Transportowcy apelują od kilku tygodni o: obniżkę akcyzy, zamrożenie opłat drogowych oraz fundusz stabilizacyjny. Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych wystosował apel do rządu o działanie, wskazując, że dalsze wzrosty cen będą katastrofalne w skutkach dla przedsiębiorców. Protestują również rolnicy, posługując się podobną argumentacją.
Rząd w ostatnich dniach zaproponował "pakiet stabilizacyjny" pod nazwą "CPN" - "Ceny Paliwa Niżej". W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy, które błyskawicznie przeszły przez parlament.
Kryzys paliwowy. Firmy w tarapatach
Polska ma strategiczne rezerwy paliw, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dokumenty strategiczne, w których pada niejednokrotnie słowo-klucz: "odporność". Jak wygląda zdolność do działania państwa, kiedy funkcjonujemy w warunkach kryzysu a rzeczywistość dookoła zdaje się sypać w takich obszarach jak rolnictwo, transport, czy branża energetyczna?
Czy jest ktokolwiek, kto widzi ten obraz w całości i ma władzę, wolę i sposób, aby powstrzymać wzrost cen? A jeśli tak - jak i kiedy? Jaka jest perspektywa polityków i przedstawicieli poszczególnych branż, którzy mierzą się z kryzysem?
Na te, oraz szereg nurtujących opinię publiczną pytań, spróbuje udzielić odpowiedzi Przemysław Talkowski wraz z zaproszonymi do studia gośćmi. Premiera programu "Państwo w Państwie" w niedzielę 29 marca o godz. 19:30 na antenie Polsatu. Reportaż Agnieszki Zalewskiej.