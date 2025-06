" Niemcy regularnie przerzucają nielegalnych migrantów na naszą stronę . Państwo abdykowało, a chaos i bezkarność rosną z dnia na dzień. Funkcjonariusze nie mają narzędzi, by działać. Zostali zostawieni sami sobie" - napisał prezes PiS na platformie X.

"Państwo z dykty zawiodło po raz kolejny. To zwykli ludzie - obywatele - zaczynają się organizować, by bronić granicy. I nie zostawimy ich samych" - dodał.

Jarosław Kaczyński wystosował żądanie. "Zakaz wjazdu do Polski"

W dalszej części wpisu polityk oskarżył rząd o opieszałość i wezwał do podjęcia niezbędnych działań w sprawie zapewnienia porządku na zachodniej granicy Polski.

- Są przypadki, które w tej chwili badamy szczegółowo. Zwróciłem się także do rządu niemieckiego i osobiście do kanclerza Merza z informacją, że każdy taki przypadek będzie badany, a konsekwencją tego będzie niewpuszczanie nikogo - także ze strony niemieckiej - którego powód na wpuszczenie do Polski byłby wątpliwy - wyjaśnił Tusk.