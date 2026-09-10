"Panie Areczku", nietypowe wpisy na koncie ministerstwa. Mamy odpowiedź

Jan Nalepa

Jan Nalepa

"Halo! Panie Areczku, proszę nie spać!", "jest Pan już?" - brzmiały niektóre z opublikowanych na oficjalnym koncie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpisów. Wywołały one szeroką dyskusję w sieci - zastanawiano się bowiem, czy nie doszło do pomyłki. ,Interia zapytała resort o powód ich publikacji. Jak się okazało, są one częścią akcji marketingowej.

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Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na tle flag, obok kolaż wpisów z konta MRPiPS
Nietypowe wpisy ministerstwa. Interia uzyskała odpowiedźMarysia ZawadaReporter

W czwartek oficjalny profil Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie X opublikował serię nietypowych wpisów.

Pierwszy pojawił się około godz. 8:00. "Halo! Panie Areczku, proszę nie spać!" - brzmiała jego treść. Następne dwa pojawiły się niedługo później. Znów były skierowane do "Pana Areczka". "Haloo! Jest Pan już?" - pytano w drugim wpisie.

"Halooo Panie Areczku reforma PIP (Państwowej Inspekcji Pracy - red.) już jest i działa, żeby łatwiej było Panu walczyć o swoje prawa. Niech Pan powie wszystkim!" - brzmiała treść ostatniego.

Trzy wpisy na portalu X opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowane bezpośrednio do użytkownika @PaaaanieAreczzku, nawiązujące do reformy PIP oraz zawierające nieformalne, humorystyczne zwroty i emoji.
Nietypowe wpisy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z czwartkumateriał zewnętrzny

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Akcja "Panie Areczku 2". Ministerstwo o serii nietypowych wpisów

Po zapytaniu ze strony Interii, biuro prasowe ministerstwa wyjaśniło cel opublikowanych wpisów. W odpowiedzi przekazano, że były one częścią akcji marketingowej "Panie Areczku 2". Jak stwierdzono, "wpisuje się ona w długotrwałą komunikację Nowego Porządku na Rynku Pracy" oraz zmiany wprowadzone przez reformę Państwowej Inspekcji Pracy z początku lipca.

"Założeniem jest chęć nawiązania do znanych nam wszystkim memów 'Panie Areczku'. W tej akcji zależy nam na dotarciu z informacjami o zmianach na rynku pracy do polskich pracowników, dlatego postanowiliśmy oprzeć się na memowym cyklu, ale poprzez odwrócenie dotychczasowej opowieści. W naszej komunikacji to właśnie Pan Areczek jest widoczny. Dostaje wizerunek i odzyskuje głos w rozmowie na temat przestrzegania prawa pracy" - podano w oficjalnej odpowiedzi dla Interii.

Biuro prasowe ministerstwa zaznaczyło również, że wpisy miały na celu zdobycia uwagi internautów i promocję profilu. Dodano, że tego typu "lekka, memowa forma" będzie dalej obecna i z jej pomocą będą przekazywane informacje na temat "nowego porządku na rynku pracy".

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Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzia dla organu

Ministerstwo przekazało, że za sprawą reformy PIP zyskała nowe narzędzia do walki z nieprawidłowo zawartymi umowami i "śmieciowym" zatrudnieniem.
"Nowe przepisy pozwalają Państwowej Inspekcji Pracy skutecznie egzekwować prawo, które obowiązywało już wcześniej. Reforma chroni też firmy przed nieuczciwą konkurencją, która przez lata budowała swoją przewagę kosztem uczciwych pracodawców i pracowników" - przekazał resort w komunikacie.
Jako przykład nieprawidłowo zawartej umowy przedstawiono taką, gdy została zawarta umowa zlecenie lub B2B, a prawnik wykonuje zadania zgodne z przepisami dotyczącymi umowy o pracę.

W razie wykrycia nieprawidłowości inspektor, po odpowiedniej kontroli, będzie mógł nakazać zmianę umowy. Jeśli pracodawca się nie zastosuje w wyznaczonym terminie do polecenia, inspektor złoży wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji o zmianie umowy.

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