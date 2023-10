Pandora Gate. Przeszukania w Warszawie i Szczecinie

W związku z aferą Pandora Gate doszło do przeszukań mieszkań w Warszawie i Szczecinie, przesłuchano kolejnych świadków - powiadomił w środę wiceszef MS Piotr Cieplucha. Po ujawnieniu skandalicznego zachowania popularnych polskich youtuberów do prokuratury wzywani są kolejni świadkowie. - Pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców jest jedynie kwestią czasu - zapowiada Cieplucha.