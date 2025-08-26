W skrócie Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski zostali skazani na wysokie grzywny za nielegalne promowanie alkoholu w internecie.

Sąd podtrzymał wcześniejsze wyroki, a aktywista Jan Śpiewak uznał to za ważny sygnał w walce z reklamą alkoholu.

Śpiewak zapowiada dalsze działania mające na celu zaostrzenie przepisów i ograniczenie dostępności alkoholu.

"Mamy super sukces! Wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły" - poinformował w swoim wpisie Jan Śpiewak.

"Wymierzono im najwyższe grzywny w historii z mojego zawiadomienia" - napisał Śpiewak.

To właśnie aktywista złożył trzy lata temu zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chodziło o promowanie produktów alkoholowych w internecie.

Wojewódzki i Palikot skazani. Zapłacą grzywny

Sąd podtrzymał poprzednie wyroki dotyczące nałożenia wysokich grzywien na Palikota, Wojewódzkiego i Czechowskiego. Zgodnie z decyzją, łącznie z kosztami sądowymi będą oni musieli zapłacić 495 tys., 440 tys. i 335 tys. zł.

"To ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w social mediach. Pokazuje, że stanowczość i konsekwencja przynoszą efekty, a my od początku mieliśmy rację co do nielegalności reklam alkoholu" - wskazał Śpiewak.

Jak dodał, to dopiero początek jego działań, które mają na celu całkowity zakaz reklam alkoholu, wzrost jego cen i ograniczenie czasu sprzedaży oraz zmniejszenie liczby punktów, w których można go nabyć.

Reklamowali alkohol w internecie. Zapłacą setki tysięcy złotych

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Polsce nie można reklamować większości napojów alkoholowych. Restrykcje omijają jedynie piwo, jednak nawet w kwestii materiałów promocyjnych tego trunku pojawiają się ograniczenia.

Jan Śpiewak wskazywał, że Palikot i Wojewódzki wykorzystywali swoje media społecznościowe do promocji zarówno wódki jak i piwa pochodzących z należącej do nich wytwórni.

Wcześniejszy, nieprawomocny wyrok w sprawie Palikota, Wojewódzkiego i Czechowskiego zapadł w listopadzie ubiegłego roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. - W przedmiotowej sprawie nie budzi żadnej wątpliwości sądu, że oskarżeni na swoich profilach na Instagramie umieszczali zdjęcia i filmy zawierające znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne napojów alkoholowych - argumentował sędzia Łukasz Zioła.

