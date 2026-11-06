W skrócie Kancelaria Prezydenta uzależnia spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem od wycofania policyjnych kordonów i wpuszczenia sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Donald Tusk poinformował, że czeka na sygnał od prezydenta w sprawie spotkania, podkreślając gotowość do rozmowy o obniżeniu napięcia w kraju.

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się po wydaniu przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego.

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Zbigniew Bogucki poinformował w piątek, że rozmawiał w Kancelarii Prezydenta z szefem Kancelarii Prezesa Rady MinistrówJanem Grabcem. Tematem było planowane spotkanie głowy państwa z premierem.

Szef KPRP przekazał, że powtórzył stanowisko Karola Nawrockiego przedstawione podczas wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Wychodzą z terenu TK kordony policji, wchodzą do TK legalni sędziowie. Niech to będzie wyraz dobrej woli strony rządowej" - napisał Bogucki na platformie X. W swoim wpisie nie podał terminu spotkania przywódców.

"W ważnych sprawach dla Polski Prezydent i Premier powinni móc rozmawiać bez stawiania warunków. Tego wymaga racja stanu" - odpowiedział Jan Grabiec.

Donald Tusk czeka na SMS. Chce rozmawiać z Nawrockim w cztery oczy

Z propozycją bezpośredniej rozmowy wystąpił Donald Tusk. Po posiedzeniu RBN przekazał, że jest gotowy spotkać się z Nawrockim jeszcze w tym tygodniu, aby poszukać sposobu na trwałe obniżenie napięcia w kraju.

- Tu nie chodzi o to, żeby ktoś zatriumfował, ktoś kogoś upokarzał - podkreślał premier.

Szef rządu zaznaczył, że mimo głębokich różnic obaj politycy powinni szukać porozumienia w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego. Chciałby też wypracować rozwiązania, które ograniczą ryzyko kolejnych wstrząsów politycznych.

W czwartek dziennikarze pytali Tuska w Sejmie, czy do spotkania dojdzie jeszcze w tym tygodniu. Premier wyraził taką nadzieję i wskazał, że oczekuje kontaktu ze strony prezydenta. - Czekam na informację. Tak się umówiliśmy, na SMS-a od prezydenta, bo to on się zadeklarował, że będzie zapraszał - powiedział.

Spór o TK. Prezydent i premier różnią się w ocenach

Konflikt zaostrzył się 30 października, gdy Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzje zakwestionowało dotychczasowe kierownictwo Trybunału.

Nawrocki oceniał później, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia TK. Tusk przedstawiał inną ocenę. Przypomniał, że prezydent nie odebrał ślubowania od części sędziów wybranych przez obecny Sejm, a Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy.



