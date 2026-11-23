W skrócie Rzecznik KPRP Rafał Leśkiewicz zdementował medialne doniesienia o wręczeniu Donaldowi Trumpowi bursztynowego tronu, wyjaśniając, że był to tradycyjne krzesło gdańskie.

Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że prezent dla amerykańskiego przywódcy został sfinansowany ze środków KPRP, a jego koszt przekroczył kwotę 10 tysięcy złotych.

Prezydent Karol Nawrocki wręczył Donaldowi Trumpowi krzesło oraz tablicę upamiętniającą Polaków walczących o niepodległość USA podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

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Prezydent Karol Nawrocki podczas czerwcowej wizyty w Stanach Zjednoczonych wręczył Donaldowi Trumpowi krzesło - potwierdził w poniedziałek w radiu TOK FM rzecznik KPRP Rafał Leśkiewicz.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że "był to normalny prezent i to nie był żaden fotel, ani żaden tron". - To było krzesło gdańskie zdobione bursztynem, a nie bursztynowe - powiedział Leśkiewicz.

Media pisały o "bursztynowym tronie". Kancelaria Prezydenta komentuje

Dopytywany czy prezent ten został zakupiony z pieniędzy KPRP, Leśkiewicz zapewnił, że "oczywiście". Dodał, że "dokładnej kwoty nie zna, ale to nie jest żadna tajemnica". Jak podkreślił, kancelaria będzie w stanie tę kwotę podać.

Na pytanie, czy były to dziesiątki tys. zł, czy mniej Leśkiewicz stwierdził: - Myślę, że trochę na pewno powyżej 10 tys. zł patrząc na to, że jest to krzesło zdobione bursztynami.

Jednocześnie zapewnił, że "to są standardowe prezenty, które są wręczane głowom państw przy okazji wizyt zagranicznych". - To nie wykracza poza pewien standard - zaznaczył.

Prezent od Nawrockiego dla Trumpa. Miał być utrzymany w tajemnicy

Według informacji TVN24 prezydent Karol Nawrocki wręczył swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi "tron z bursztynu". Miał to być jeden z prezentów z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA i 80. urodzin Donalda Trumpa.

Nawrocki miał podarować prezydentowi Stanów Zjednoczonych dwa prezenty. Jednym była tablica upamiętniająca Polaków walczących o niepodległość USA. Drugi, zdobione krzesło, miał być bardziej "osobistym prezentem". Źródło stacji w kancelarii podkreśliło, że informacja o nim "była utrzymywana w największej tajemnicy". - Nie udało się jej utrzymać, bo po kancelarii zaczęło krążyć zdjęcie - dodał.

Po opublikowaniu fotografii zaczęli na nią reagować polscy politycy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zamieścił na X wpis, do którego załączył zdjęcie mebla. "Tron. Bursztynowy, a skromny" - napisał lider Nowej Lewicy.

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Inni, jak Krzysztof Brejza z KO, przekazali, że skierowali do KPRP oficjalne pisma z zapytaniem o krzesło. "Megalomania? Co jeszcze Wam przychodzi do głowy?" - pisał.



