Pałac Prezydencki uderza w Donalda Tuska. "Kryptorząd i kryptokłamstwa"

W skrócie Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki nazwał rząd Donalda Tuska "kryptorządem" i zarzucił mu brak działań w sprawie afery Zondacrypto.

Bogucki stwierdził, że rząd nie przedłożył przez rok żadnego projektu wdrożenia unijnego rozporządzenia MiCA dotyczącego rynku kryptowalut.

Według Boguckiego działania prokuratury w sprawie Zondacrypto były opóźnione, a rządowe informacje o rosyjskich powiązaniach uznał za bezpodstawne.

- Chciałem się z państwem spotkać, żeby przekazać w imieniu pana prezydenta informacje dotyczące tego zalewu kłamstw w zakresie kryptowalut, kryptorynków. W istocie mówimy tutaj o kryptokłamstwach rządu Donalda Tuska, jego ministrów, samego premiera i chyba jednak kryptorządu, bo tego rządu w tej sprawie nie było od samego początku - powiedział Zbigniew Bogucki.

- Rząd nie działał. Można powiedzieć, że to nie jest tylko rząd z tektury, tylko w ogóle tego rządu nie ma. To jest jakiś ukryty kryptorząd, który próbuje prowadzić różnego rodzaju narracje o charakterze politycznym, propagandowym, a jeżeli chodzi o realne działania, które powinny podejmować służby, organy państwa, prokuratura, rząd, poszczególni ministrowie na czele z panem premierem, to właściwie tych działań nie ma - dodał szef kancelarii prezydenta.

Zbigniew Bogucki mówi o "leniwym rządzie" Donalda Tuska

Według Boguckiego rząd przez rok od dojścia do władzy nie przedłożył żadnego projektu wdrożenia unijnego rozporządzenia MiCA, regulującego rynek kryptowalut.

- Jeżeli wsłuchać się w słowa premiera, ministrów i przedstawicieli służb, które dzisiaj działają razem z rządem, to rysuje się obraz dramatyczny, obraz rosyjskich wpływów, obraz patologii, nieprawidłowości, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zagrożenia środków finansowych obywateli - stwierdził.

- Półtora roku zajęło temu leniwemu rządowi, żeby zająć się rozporządzeniem, które było znane już od czerwca 2023 roku - powiedział. Jak dodał, projekt pierwszej ustawy wpłynął do pałacu prezydenckiego dopiero 12 listopada, a prezydent nie miał żadnych informacji od służb na temat zagrożeń związanych z tym rynkiem. Te miały mu zostać przekazane dopiero 12 grudnia, czyli tydzień po niejawnym posiedzenia Sejmu w sprawie rynku kryptowalut.

Według Boguckiego prezydent po wecie prowadził konsultacje zarówno z opozycją, jak i Polską 2050 na temat tego jak poprawić ustawę. Zaznaczył również, że w Senacie zostały zgłoszone poprawki do ustawy, jednak zostały one "wszystkie wyrzucone do kosza". - To pokazuje realną działalność rządu Donalda Tuska i samego premiera w tej sprawie. Żadnego porozumienia, żadnej współpracy, nie tylko z opozycją i panem prezydentem, ale również z jednym z klubów, który rozumiał potrzebę poprawy tej złej ustawy, która została zawetowana przez prezydenta - powiedział.

Szef KPRP uderza w rząd ws. afery Zondacrypto

Bogucki stwierdził, że "jeżeli informacje, które przedstawił pan premier, a które pochodzą od służb i organów ścigania są tak drastyczne i tak bardzo zagrażają bezpieczeństwu państwa, to wszyscy powinniśmy oczekiwać, że państwo powinno działać w tym zakresie".

- Czy państwo słyszeliście o jakimkolwiek śledztwie, o podjętych działaniach, o postawionych zarzutach, o tymczasowych aresztowaniach, o aktach oskarżenia, o europejskich nakazach aresztowania? Nic w tych sprawach się nie dzieje - powiedział.

Zaznaczył, że 17 kwietnia, czyli po drugim wecie prezydenta, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo ws. Zondacrypto. Tymczasem według Boguckiego, śledztwo takie powinno zostać wszczęte znacznie wcześniej.

- To wszystko, co państwo dzisiaj słyszycie o rzekomych powiązaniach rosyjskich, to jeden wielki stek kłamstw. Gdyby rząd miał jakiekolwiek dowody, to myślę, że już dawno słyszeliśmy o zarzutach w stosunku do polityków. Albo nie mają dowodów, bo spali, albo opowiadają rzeczy niestworzone - stwierdził.

"Wydarzenia": Kryzys mieszkaniowy. Czarnek zaskoczył radą dla młodych Polsat News