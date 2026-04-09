Pałac Prezydencki reaguje na zaproszenie od sędziów. "Nie można się godzić"

Dorota Hilger

Aktualizacja

"Nie można bowiem godzić się na sytuację, w której osoba aspirująca do sprawowania urzędu sędziowskiego demonstracyjnie odrzuca wiążący porządek prawny i podejmuje próbę wykreowania własnego" - napisał w oświadczeniu szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Sędziowie wybrani do TK zaprosili Karola Nawrockiego na swoje ślubowanie do Sejmu.

Prezydent Karol Nawrocki na tle budynku Trybunału Konstytucyjnego.
Ślubowanie sędziów TK. Pałac Prezydencki odpowiada na zaproszenie do Sejmu

W skrócie

  • Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki opublikował oświadczenie, w którym skrytykował zaplanowane w Sejmie ślubowanie czterech wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
  • Według oświadczenia, złożenie ślubowania w Sejmie, a nie przed prezydentem, jest "świadomym i jawnym naruszeniem prawa" i powinno być uznane za odmowę objęcia stanowiska sędziego TK.
  • Wybrani w marcu sędziowie TK zaprosili Karola Nawrockiego na uroczystość w Sejmie, lecz otoczenie prezydenta poinformowało, że nie pojawi się on na wydarzeniu.
Oświadczenie Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP, zostało opublikowane w czwartek rano na oficjalnej stronie głowy państwa. Na ten sam dzień zostało zaplanowane ślubowanie czterech pozostałych wybranych sędziów w Sejmie.

Polityk zaznaczył, że decyzja o organizacji uroczystości bez porozumienia z prezydentem stanowi "zlekceważenie obowiązku". Dodał także, że sędziowie, którzy złożyli ślubowanie przed Karolem Nawrockim, nie podjęli obowiązków, choć w jego ocenie powinni to zrobić.

Ślubowanie sędziów TK. Głos z Pałacu Prezydenckiego

Bogucki przytoczył serię przepisów i wcześniejszych orzeczeń TK, które, jak argumentował, potwierdzają bezprawność decyzji nowowybranych sędziów, a także działania koalicji rządzącej, która przez długi czas nie dokonywała wyboru.

"Zasady te zostały naruszone przez większość sejmową w sposób całkowicie zamierzony, poprzez niedokonywanie - w najbardziej skrajnych przypadkach przez ponad rok i trzy miesiące - wyboru osób na funkcje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co miało na celu paraliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego i było intencjonalnym niszczeniem tego konstytucyjnego organu" - napisał.

Zobacz również:

W południe w Sejmie odbędzie się ślubowanie czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Polska

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Prezydencki minister ostro o zaproszeniu

Joanna Mazur
Joanna Mazur

Polityk zaznaczył, że ślubowanie "nie może zostać zastąpione jednostronnym oświadczeniem osoby wybranej, choćby złożonym publicznie", a taka próba stanowi naruszenie Konstytucji.

"Działanie polegające na świadomym i ostentacyjnym obejściu ustawowego trybu złożenia ślubowania godziłoby nie tylko w ustawowo określony tryb postępowania, lecz również w podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej" - dodał.

Sprawa sędziów TK. "Świadome i jawne naruszenie prawa"

Bogucki zaznaczył w oświadczeniu, że złożenie ślubowania w Sejmie, a nie wobec prezydenta RP, stanowi "świadome i jawne naruszenie prawa", które musiałoby być brane pod uwagę w ocenie, czy dana osoba powinna sprawować funkcję sędziego TK.

"Nie można bowiem godzić się na sytuację, w której osoba aspirująca do sprawowania urzędu sędziowskiego demonstracyjnie odrzuca wiążący porządek prawny i podejmuje próbę wykreowania własnego, pozbawionego podstawy ustawowej trybu objęcia urzędu" - wskazał.

Zobacz również:

Zbigniew Bogucki o ślubowaniu sędziów TK. "To jest rzecz absolutnie kuriozalna"
Świat

Bogucki o ślubowaniu sędziów TK w Sejmie. "Rzecz absolutnie kuriozalna"

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

Szef Kancelarii Prezydenta stwierdził, że "tego rodzaju ostentacyjne i świadome działania sprzeczne z ustawą powinny być traktowane jako odmowa złożenia ślubowania", która jest "równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego".

Ślubowanie sędziów w Sejmie. Zaproszono Karola Nawrockiego

Czworo wybranych w marcu sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godz. 12:30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie.

W jednobrzmiących pismach sędziowie podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi. Otoczenie głowy państwa jasno stwierdziło, że Karol Nawrocki nie pojawi się na uroczystości.

Z informacji PAP wynika, że podczas uroczystości obecny ma być marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, oprócz Andrzeja Rzeplińskiego, który nie może przybyć do Sejmu ze względów osobistych.

Zobacz również:

Trybunał Stanu ukarał przewodniczącą Małgorzatę Manowską
Polska

"Nie spełniła obowiązku". Trybunał Stanu nałożył karę na prezes Manowską

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski
