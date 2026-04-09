W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki opublikował oświadczenie, w którym skrytykował zaplanowane w Sejmie ślubowanie czterech wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Według oświadczenia, złożenie ślubowania w Sejmie, a nie przed prezydentem, jest "świadomym i jawnym naruszeniem prawa" i powinno być uznane za odmowę objęcia stanowiska sędziego TK.

Wybrani w marcu sędziowie TK zaprosili Karola Nawrockiego na uroczystość w Sejmie, lecz otoczenie prezydenta poinformowało, że nie pojawi się on na wydarzeniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Oświadczenie Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP, zostało opublikowane w czwartek rano na oficjalnej stronie głowy państwa. Na ten sam dzień zostało zaplanowane ślubowanie czterech pozostałych wybranych sędziów w Sejmie.

Polityk zaznaczył, że decyzja o organizacji uroczystości bez porozumienia z prezydentem stanowi "zlekceważenie obowiązku". Dodał także, że sędziowie, którzy złożyli ślubowanie przed Karolem Nawrockim, nie podjęli obowiązków, choć w jego ocenie powinni to zrobić.

Ślubowanie sędziów TK. Głos z Pałacu Prezydenckiego

Bogucki przytoczył serię przepisów i wcześniejszych orzeczeń TK, które, jak argumentował, potwierdzają bezprawność decyzji nowowybranych sędziów, a także działania koalicji rządzącej, która przez długi czas nie dokonywała wyboru.

"Zasady te zostały naruszone przez większość sejmową w sposób całkowicie zamierzony, poprzez niedokonywanie - w najbardziej skrajnych przypadkach przez ponad rok i trzy miesiące - wyboru osób na funkcje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co miało na celu paraliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego i było intencjonalnym niszczeniem tego konstytucyjnego organu" - napisał.

Polityk zaznaczył, że ślubowanie "nie może zostać zastąpione jednostronnym oświadczeniem osoby wybranej, choćby złożonym publicznie", a taka próba stanowi naruszenie Konstytucji.

"Działanie polegające na świadomym i ostentacyjnym obejściu ustawowego trybu złożenia ślubowania godziłoby nie tylko w ustawowo określony tryb postępowania, lecz również w podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej" - dodał.

Sprawa sędziów TK. "Świadome i jawne naruszenie prawa"

Bogucki zaznaczył w oświadczeniu, że złożenie ślubowania w Sejmie, a nie wobec prezydenta RP, stanowi "świadome i jawne naruszenie prawa", które musiałoby być brane pod uwagę w ocenie, czy dana osoba powinna sprawować funkcję sędziego TK.

"Nie można bowiem godzić się na sytuację, w której osoba aspirująca do sprawowania urzędu sędziowskiego demonstracyjnie odrzuca wiążący porządek prawny i podejmuje próbę wykreowania własnego, pozbawionego podstawy ustawowej trybu objęcia urzędu" - wskazał.

Szef Kancelarii Prezydenta stwierdził, że "tego rodzaju ostentacyjne i świadome działania sprzeczne z ustawą powinny być traktowane jako odmowa złożenia ślubowania", która jest "równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego".

Ślubowanie sędziów w Sejmie. Zaproszono Karola Nawrockiego

Czworo wybranych w marcu sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godz. 12:30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie.

W jednobrzmiących pismach sędziowie podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi. Otoczenie głowy państwa jasno stwierdziło, że Karol Nawrocki nie pojawi się na uroczystości.

Z informacji PAP wynika, że podczas uroczystości obecny ma być marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, oprócz Andrzeja Rzeplińskiego, który nie może przybyć do Sejmu ze względów osobistych.

