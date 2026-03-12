Pałac Prezydencki reaguje na plan rządu. Szefernaker ujawnia

- Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - oświadczył prezydent Karol Nawrocki w czwartkowym orędziu. Jak stwierdził "nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Na decyzję głowy państwa błyskawicznie zareagował szef rządu. "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd!" - napisał.

Donald Tusk zapowiedział, że w piątek godz. 9 "odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów".

Szefernaker: W posiedzeniu weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta

W odpowiedzi Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przekazał, że w "posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki".

Powołał się na art. 22 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów, który mówi:

"W posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Unijny program "SAFE" vs. "SAFE 0 proc.". Pieniądze na polskie zbrojenia

Premier Tusk zapowiedział we wtorek, że Rada Ministrów będzie miała gotowy projekt uchwały dotyczącej wdrożenia unijnego SAFE.

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w tym samym dniu, że w przypadku weta prezydenta jest przygotowany plan B zakładający skierowanie środków z unijnego SAFE do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Polska mogłaby być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd mógłby skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność.

Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.

Prezydent i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli z kolei 5 marca "polski SAFE 0 proc.", który miałby być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Według tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP. Projekt odpowiedniej ustawy wpłynął we wtorek do Sejmu.

W środę prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że na koniec lutego Polska posiadała 570 ton złota, którego wartość wynosiła ok. 340 mld zł, a niezrealizowany zysk, pochodzący z wzrostu cen kruszcu, to 197 mld zł. W ocenie Glapińskiego, ten zysk NBP mógłby zrealizować poprzez "aktywne zarządzanie" złotem, a następnie przeznaczyć na sfinansowanie tzw. polskiego SAFE 0 proc.

