W skrócie Pałac Prezydencki krytykuje rząd za niezrozumienie przekazu prezydenta Nawrockiego.

Premier Donald Tusk zarzuca prezydentowi antyeuropejskość i wskazuje na poważny spór o bezpieczeństwo kraju.

Rzecznik prezydenta odpiera zarzuty, sugerując, że rząd manipuluje rzeczywistością i skupia się na słownych potyczkach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

PrezydentKarol Nawrocki w sobotę wygłosił przemówienie, które stało się przyczyną kolejnego sporu pomiędzy stroną rządową a Pałacem Prezydenckim. W trakcie uroczystości upamiętniających rocznicę Powstania Wielkopolskiego Nawrocki mówił o tworzeniu wspólnoty, która jest otwarta na Zachód, ale także gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej.

"Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją" - skomentował słowa prezydenta Donald Tusk w wpisie opublikowanym na platformie X.

Donald Tusk odpowiedział Nawrockiemu. Leśkiewicz zareagował

Szef rządu dodał, że spór ten jest "śmiertelnie poważny" i dotyczy "naszych wartości, bezpieczeństwa, suwerenności".

W podobnym duchu do wypowiedzi prezydenta odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Pragnę uspokoić Pana Prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjaldemokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne" - stwierdził.

Polityk dodał, że takie zagrożenie "powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści" - mając prawdopodobnie na myśli AfD.

Leśkiewicz: Premier Donald Tusk i jego koledzy nic nie zrozumieli

Do słów przedstawicieli polskiego rządu odniósł się rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

"Premier Donald Tusk i jego koledzy z rządu znowu nic nie zrozumieli. Najpierw parli do resetu z Rosją, potem zaprzeczali licząc na to, że Polacy mają krótką pamięć" - wskazał.

Stwierdził, że strona rządowa "kreuje alternatywną rzeczywistość" z wykorzystaniem "opanowanych do perfekcji mechanizmów manipulacji" oraz "wykorzystując do tego wystąpienie Prezydenta RP".

"Brak sukcesów w polityce krajowej i międzynarodowej ekipa Premiera Tuska rekompensuje sobie X-owym pustosłowiem. Bo ich przecież nikt nie ogra…" - zakończył swój wpis rzecznik prezydenta Nawrockiego.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News