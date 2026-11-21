W skrócie MSZ wysłało wnioski o akredytację nowych ambasadorów bez wcześniejszego uzgodnienia kandydatur z prezydentem Karolem Nawrockim - grzmi Pałac.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta, oskarżył resort spraw zagranicznych o tworzenie atmosfery nacisku na głowę państwa.

Prezydencki minister zapowiedział, że prezydent nie wręczy listów uwierzytelniających kandydatom, których nominacje nie zostały wcześniej uzgodnione.

Marcin Przydacz podkreślił, że Karol Nawrocki opowiada się za dialogiem w sprawie obsady placówek, a nie za działaniem metodą faktów dokonanych.

Minister Radosław Sikorski zarzuca prezydentowi blokowanie nominacji i twierdzi, że ambasadorzy powinni być wyrazicielami polityki obecnego rządu.

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Marcin Przydacz w sobotę po godz. 17 poinformował o ostatnim ruchu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Rozesłało do kilkunastu stolic wnioski o agrément, czyli o zgodę na przyjazd wskazanych z imienia i nazwiska kandydatów na nowych ambasadorów" - czytamy we wpisie na platformie X.

Polityk zauważył, że ruch MSZ stawia w złym świetle Polskę, bo nominacji nie uzgodniono z Karolem Nawrockim. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP podkreślił, że zrobiono to "z pełnią świadomością".

"MSZ prosi obce rządy o udzielenie zgody na akredytację osób, choć doskonale wie, że osoby te ambasadorami nie zostaną" - zaznaczył. Według Przydacza mamy do czynienia z tworzeniem "atmosfery nacisku" na głowę państwa.

"Minister Sikorski ponownie eskaluje konflikt dotyczący ambasadorów" - oskarżył szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Ruch MSZ i krytyka z obozu prezydenta. Marcin Przydacz z komunikatem

"Ponownie informuję zatem, że - wobec braku uzgodnienia kandydatów - osoby, w sprawie których wysłano w ostatnich dniach wnioski, przy braku zgody prezydenta - nie otrzymają listów uwierzytelniających" - zakomunikował prezydencki minister.

Marcin Przydacz przekazał, że Karol Nawrocki opowiada się za dialogiem i wypracowaniem kompromisowych kandydatur, "a nie działaniem metodą faktów dokonanych".

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Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP przypomniał zapis konstytucji, który głosi, że prezydent mianuje i odwołuje przedstawicieli Polski w innych krajach i przy organizacjach międzynarodowych.

Sikorski odpowiada na oskarżenia Przydacza: To jest absurdalne

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że w kwestii ambasadorów - podobnie jak w wypadku sędziów - prezydent Karol Nawrocki nie może mianować, kogo chce, tylko "jako głowa państwa jest formalnym organem, który podpisuje nominacje i wystawia listy akredytacyjne wobec głów państw".

Sikorski w TVP Info zwrócił uwagę, że to otoczenie prezydenta i sam prezydent "właśnie namówili trzech ambasadorów na skrócenie swoich kadencji". - I co, MSZ ma nie proponować po pierwsze, żeby zostali formalnie odwołani po to, żeby tamtym państwom to notyfikować? I po drugie, mamy nie przedstawiać nowych kandydatów? Przecież to jest absurdalne - podkreślił.

Szef MSZ poinformował, że kandydaci na stanowisko ambasadora RP w Chinach, Rumunii i przy ONZ zostaną najpierw przedstawieni premierowi i Konwentowi Służby Zagranicznej. - Sprawy idą normalnym torem. Najpierw znalezienie kandydata, zgoda kandydata, potem opinia kontrwywiadu, konwent, agrément i Komisja Spraw Zagranicznych. Dopiero na końcu tego procesu jest prezydent, który - tak jak w wypadku sędziów, ministrów - nie może sobie mianować, kogo chce, tylko jako głowa państwa jest formalnym organem, który podpisuje nominacje i wystawia listy akredytacyjne wobec głów państw - stwierdził w TVP Info.

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji w działaniach prezydenta widać "wyjątkową brutalność w próbach paraliżowania instytucji, sabotowania państwa polskiego, by uzyskać władztwo nad instytucjami". - Nie ma na to zgody. Nie mamy systemu prezydenckiego w Polsce (...) - kontrował szef MSZ.

Spór na linii MSZ - prezydent dotyczący nominacji ambasadorskich trwa od ponad dwóch lat. W marcu 2024 roku minister Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

Na miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci nieposiadający statusu ambasadorów; są to szefowie placówek w randze charge d'affaires.

Po objęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego spór dotyczący nominacji ambasadorskich nie został rozwiązany.



