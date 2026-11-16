W skrócie W Kancelarii Prezydenta odbędzie się w najbliższą środę kolejne spotkanie stron w sprawie uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

W poniedziałkowych rozmowach w Belwederze wzięli udział przedstawiciele PSL, Polski 2050, Razem, PiS, Konfederacji oraz innych mniejszych ugrupowań.

W negocjacjach nie uczestniczyli reprezentanci Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, co Zbigniew Bogucki określił mianem porażki premiera Donalda Tuska.

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Spotkanie w Belwederze rozpoczęło się po godz. 14. Na rozmowach pojawili się przedstawiciele PSL, Polski 2050, otwiera się w nowym oknie, Razem, PiS, otwiera się w nowym oknie, Rozwoju Plus, otwiera się w nowym oknie, Konfederacji, otwiera się w nowym oknie, Konfederacji Korony Polskiej oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum. Udziału nie wzięli natomiast reprezentanci Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej, otwiera się w nowym oknie.

Po rozmowach głos w mediach zabrał Zbigniew Bogucki, otwiera się w nowym oknie. Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie powiadomił, że negocjacje będą trwały nadal. Przedstawiciele spotkają się kolejny raz w środę o godz. 17.

Bogucki wskazał, że sytuacja wokół TK jest dynamiczna w negatywnym sensie, bo "osoby, które obecnie są w TK, mogą podejmować decyzje bez podstaw prawnych". Zaapelował do zarządzających obecnie trybunałem, by "nie pogłębiały tego stanu bezprawia".

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Przedstawiciel prezydenta ocenił, że sukcesem jest to, że spotkały się środowiska, które na co dzień nie współpracują. Uderzył jednak w KO, która udziału w rozmowach nie brała. - To jest porażka dzisiaj premiera - stwierdził Bogucki, zarzucając Donaldowi Tuskowi, otwiera się w nowym oknie "PR-owe zagrywki" w kwestii chęci spotkania i rozwiązania sporu.

- Uczciwie rozmawialiśmy, bardzo często nie zgadzając się co do kwestii genezy, co do kwestii obecnego stanu rzeczy, ale chcieliśmy rozmawiać, co zrobić na przyszłość, co zrobić, żeby tę sytuację zmienić - opisał Bogucki.

- To dzisiaj środowiska pana premiera Tuska nie było - powtórzył Bogucki, wymieniając także Lewicę i klub Centrum. Dodał, że byli jednak i koalicjanci szefa rządu - PSL i Polska2050 - za co tym grupom podziękował.

Szef kancelarii prezydenta zrelacjonował, że poszczególne środowiska polityczne przedstawiały projekty uzdrowienia sytuacji w TK. - Nowego otwarcia, pewnego restartu, bo to jest nam wszystkim bardzo potrzebne - mówił Bogucki. Jak opisywał, rozmowy nie były łatwe, nie wszyscy we wszystkim się zgadzali.

- Ale nikt od tego stołu nie wstał, nikt tych rozmów nie zerwał. Wszyscy umówili się, że spotykamy się za dwa dni. W środę w Kancelarii Prezydenta po to, żeby po pracach, które zostaną wykonane w Kancelarii, przedstawić już taki zrębowy projekt - zapowiedział Bogucki. - Po to, żeby rozmawiać już nad jednym projektem, nie nad kilkoma - powiadomił.

Bogucki o rozmowach w sprawie TK. "Postawiliśmy ten pierwszy krok"

Bogucki dodał, że prezydent nie chce odbierać inicjatywy politykom i chce wypracowania rozwiązania, które zaakceptują wszystkie strony. - Żeby Trybunał Konstytucyjny, otwiera się w nowym oknie nie był instytucją jednej czy drugiej partii politycznej, jednej czy drugiej większości, żeby nie przetrwał tylko jednej kadencji, tylko żeby był instytucją, która stoi na straży konstytucji (...). I taka jest ta droga. Czy ona zakończy się sukcesem? Nie wiem. Ale dzisiaj, można powiedzieć, postawiliśmy ten pierwszy krok - wskazał.

Przedstawiciel Nawrockiego zwrócił też uwagę, że porażką państwa jest, że ludzie muszą protestować dzisiaj przed TK. - Za to chciałem w imieniu pana prezydenta wszystkim tym, którzy pod Trybunałem Konstytucyjnym są, podziękować - przekazał.

- Wszystkie kluby i wszystkie koła, które były na tym spotkaniu, zgodziły się po dłuższej dyskusji, że należy nad zmianą konstytucji w zakresie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego pracować tu i teraz i myślę, że to jest niezwykle silne przesłanie do tych, których dzisiaj nie było, czyli ludzi związanych bezpośrednio z panem premierem Tuskiem. Więc to jest sukces - dodał.

PSL zabiera głos po rozmowach o kryzysie w TK

Po spotkaniu w Belwederze głos zabrał także poseł Krzysztof Paszyk z PSL.

- Poszliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako jedyny klub, z bardzo konkretną propozycją zmiany w konstytucji. To była propozycja, do której najczęściej uczestnicy się odnosili, włącznie z gospodarzem tego spotkania, czyli panem ministrem Boguckim - rozpoczął przedstawiciel ludowców.

- Uważamy, że te rozwiązania są warte wszelkich działań. Polacy we wszystkich sondażach, które w ostatnim czasie się pokazały, chcą uspokojenia. Ta ustawa naprawcza jest tym rozwiązaniem - wskazał Paszyk.



