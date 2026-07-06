W skrócie Nazwy ważnych miejsc w Warszawie w aplikacji Mapy Google zostały w sobotę zastąpione innymi, oburzającymi nazwami.

Zmiany objęły parki, skwery, centra handlowe oraz lokalizacje istotne z perspektywy władz państwowych i pamięci historycznej.

Nie ustalono dotychczas sprawców tych zmian.

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Sprawcy zmian, które zaczęły pojawiać się sobotniego wieczoru, nie zostali dotąd ustaleni. Oburzające nazwy nadano nie tylko parkom, skwerom czy centrom handlowym, lecz przede wszystkim miejscom o znaczeniu doniosłym lub ważnym z perspektywy władz państwowych.

Skandaliczne nazwy w Mapach Google. "Pałac Kibolski" zamiast Pałacu Prezydenckiego

W wyniku podjętych działań Pałac Prezydencki stał się "Pałacem Kibolskim", co ma nawiązywać do życiorysu Karola Nawrockiego. Podobna zmiana nastąpiła w przypadku siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które nazwano "Biurem Bezpieczeństwa Kibolskiego".

Obraźliwe nazwy pojawiły się również przy pomnikach i miejscach pamięci narodowej. Pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego stał się "Pomnikiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Parszysława Kundlińskiego", Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej - "Pomnikiem Ofiar losu Tragedii Smoleńskiej 2010 r.", a Pomnik Syreny nad Wisłą - "Pomnikiem roznegliżowanej Marty Kaczyńskiej nad Wisłą".

Warszawa "na nowo" w Mapach Google. Oburzających zmian było więcej

Plac Piłsudskiego nazwano "Placem Dzierżyńskiego", natomiast znajdujący się tam Grób Nieznanego Żołnierza - "Grobem Znanego Żołnierza SS". Takie same zmiany nastąpiły w przypadku muzeów. Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich stał się "Pałacem na Wyspie Epsteina", a mianem "Muzeum Powstania III Rzeszy" określono Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nazwę muzeum Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki zmieniono na "Zachęta - Do Opuszczenia Polski". "Akcją" objęto także parki, w tym Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, nazwany przez sprawców "Parkiem im. Heinricha Himmlera". Z kolei Pasaż Wisławy Szymborskiej stał się "Pasażem im. Hermanna Göringa".

Wiceminister cyfryzacji: Na Wschodzie powstała notatka

Nazwę kolejnego parku, tym razem Żeromskiego, zmieniono na "Park Stepana Bandery", a Centrum Nauki Kopernik widniało przez pewien czas jako "Centrum Nauki Mengele". W nazwie Skweru Batalionu AK Zaremba-Piorun zamiast AK pojawiło się "SS Warschau".

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej nadano nazwę "Muzeum Polskiej Biedy Umysłowej", a Cmentarzowi Bródnowskiemu "Cmentarza Brudasów Polskich". Pod lokalizacją Kopca Powstania Warszawskiego funkcjonowała fraza "Kopać Powstańców Warszawskich".

W programie "Onet Rano" zapytano o ten incydent wiceministra cyfryzacji. Jak twierdzi Dariusz Standerski, nie doszło do "żadnego ataku czy zorganizowanej akcji". - W uproszczeniu: dzieciaki się dorwały i zaczęły kombinować. Skutek był poważny, bo dla wielu ludzi te mapy służą jako nawigacja - powiedział wiceszef resortu, tłumacząc, że możliwość dokonania zmian zaszła w wyniku błędu po stronie aplikacji.

- Niestety każdy taki incydent to są testy: albo wykonywane przez wrogie służby, albo przez nie obserwowane. Jestem przekonany, że na Wschodzie powstała notatka, że grupa dzieciaków potrafiła namieszać w bardzo popularnej aplikacji z mapami - mówił Standerski. Jego zdaniem "z tego wyciągnięto wnioski, sprawdzono, jest podatność i pewnie będzie to w przyszłości wykorzystywane np. żeby wprowadzić zamieszanie w transporcie medycznym czy wojskowym".





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