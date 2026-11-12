W skrócie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, skrytykował formy protestów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, uznając niektóre z nich za niesmaczne.

Poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał utwór Krzysztofa Krawczyka podczas protestu, a dziennikarz Telewizji Republika promował sprzedaż zegarków ze sceny ustawionej przed TK.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że Bogdan Święczkowski jest prezesem TK i zaznaczył, że działania rządu wobec Trybunału powinny być zgodne z polską Konstytucją.

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Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, odniósł się do postawy protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce.

- Trochę zmienił się model wyrażania sprzeciwu. Nie ma już takich sytuacji albo pojawiają się coraz rzadziej, że ludzie masowo będą wychodzili na ulice i demonstrowali - mówił Leśkiewicz, podkreślając wysoki poziom sprzeciwu społecznego wobec niedawnych wydarzeń w TK.

Śpiewy i sprzedaż zegarków przed TK. Głos krytyki z Pałacu Prezydenckiego

Prowadzący program Michał Wróblewski zwrócił uwagę na konkretne aspekty protestu, między innymi fakt, że pojawia się tam muzyka rozrywkowa, a z ustawionej na ulicy sceny płyną reklamy określonych produktów.

- To nie jest kwestia emocji, a pewnego wyrachowania, cynizmu - stwierdził, prosząc rzecznika Nawrockiego o odniesienie się do tych zdarzeń.

- Być może tak jest. Ja osobiście jednak bym bardziej koncentrował się na poważnych formach manifestowania swojego sprzeciwu. Nie wszystkie te działania performerskie mi się podobają. Część z nich jest mniej lub bardziej niesmaczna - przyznał polityk.

Kilka dni temu sieć obiegło nagranie, na którym poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odśpiewał utwór "Jak minął dzień" Krzysztofa Krawczyka. Sytuacja ta spotkała się z wieloma krytycznymi komentarzami, również ze strony polityków z prawej strony sceny politycznej.

Na innym filmie, równie popularnym w internecie, jeden z dziennikarzy Telewizji Republika ze sceny ustawionej przed TK zachwala pamiątkowe zegarki, które mogą nabyć osoby biorące udział w proteście.

Trybunał Konstytucyjny. Leśkiewicz wprost, "nie do zaakceptowania"

Leśkiewicz podkreślił, że tego typu zdarzenia nie zmieniają faktu, że dla dużej części obywateli przewrót w TK jest "nie do zaakceptowania".

- Nie można przejść do porządku dziennego nad sytuacją, w której Trybunał Konstytucyjny nie działa. Jak to będzie wyglądało za kilka tygodni, za kilka miesięcy? Będą dwa Trybunały? Jedni będą uznawali orzeczenia i wyroki Trybunału, drudzy nie? - przekonywał.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że Bogdan Święczkowski jest prezesem TK, a sędziowie powołani przez Sejm obecnej kadencji nie mają prawnej podstawy, aby ograniczać jego dostęp do siedziby organu.

- Jeżeli rządzący chcieli podejmować jakiekolwiek działania wobec Trybunału Konstytucyjnego, to powinni je robić zgodnie z polską Konstytucją i przepisami ustaw, które regulują jego tryb funkcjonowania - wskazał.

Leśkiewicz odniósł się też do zaproszenia Donalda Tuska, jakie ten wystosował w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego. Stwierdził, że jest to kolejne polityczne zagranie szefa rządu.

- To jest element gry pana premiera. Po to wypuszcza takie komunikaty, żeby przenieść ciężar dyskusji na to, co zrobi Pan Prezydent, a nie by koncentrować się na tym, co zrobił on sam. To znaczy: nie koncentrować się na tym, że premier Donald Tusk złamał konstytucję, że wprowadził uzurpatorów do Trybunału Konstytucyjnego - mówił rzecznik głowy państwa.



