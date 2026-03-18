Pałac kieruje pismo do marszałka Sejmu. Chcą pilnych wyjaśnień

W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta RP skierował do marszałka Sejmu pismo z pytaniami dotyczącymi procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wyraził poważne wątpliwości co do jej zgodności z przepisami.

Włodzimierz Czarzasty wysłał do prezydenta pismo z pytaniem o podjęcie decyzji ws. przyjęcia ślubowania od nowo wybranych sędziów TK, apelując o szybkie działania.

Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czemu sprzeciwił się klub PiS, wnosząc wniosek do TK i kwestionując konstytucyjność tej procedury.

"Działając w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowałem do marszałka Sejmu pismo wskazując, że analiza procesu powołania (sędziów TK - red.) budzi bardzo poważne wątpliwości co do zgodności przeprowadzonej procedury nie tylko z wymogami wynikającymi z regulaminu Sejmu, lecz również ze standardami konstytucyjnymi właściwymi procedurze obsadzania stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - napisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Według Boguckiego nieprawidłowości dotyczą niedochowania terminu zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziów TK oraz nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur.

"Zwróciłem się do marszałka Sejmu o przedstawienie panu prezydentowi wyjaśnień dotyczących takiego procedowania przez Sejmu i odpowiedzi na konkretne pytania" - przekazał szef kancelarii prezydenta.

Pałac prezydencki kieruje pismo do marszałka Sejmu. Chodzi o wybór sędziów TK

W związku z wątpliwościami Bogucki zwrócił się do Włodzimierza Czarzastego z pięcioma pytaniami. "Kiedy dokładnie zostały zgłoszone kandydatury na poszczególne wakujące stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego?" - brzmi pierwsze z nich.

Drugie pytanie dotyczy tego, dlaczego odstąpiono od zasady indywidulanej kadencyjności sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Następnie Pałac Prezydencki pyta, dlaczego składanie wniosków o wybór sędziów TK nie odbyło się zgodnie z przepisami Regulaminu Sejmu w terminie 30 dni przed upływem kadencji ustępujących sędziów.

"Jakie było uzasadnienie odstąpienia od (tej - red.) reguły skoro rząd i większość parlamentarna, przez ponad rok i trzy miesiące od powstania pierwszego wakatu, nie doprowadził do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie było ku temu żadnych przeszkód?" - pyta w piśmie Zbigniew Bogucki.

Jednocześnie szef kancelarii prezydenta zaznacza, że zdaniem Karola Nawrockiego celem rządu było paraliżowanie prac trybunału i "intencjonalne niszczenie tego konstytucyjnego organu". "Jeżeli są inne motywy uzasadniające taki sposób procedowania, poprosiłem o ich przedstawienie" - napisał.

Ostatnie pytanie dotyczy tego, "dlaczego mimo nieprzedstawienia przez posła sprawozdawcę wszystkich kandydatur marszałek Sejmu zarządził głosowanie?". Bogucki zaznaczył również, że "w zależności od wyjaśnienia tych zasadniczych kwestii pan prezydent będzie podejmował dalsze działania w tej sprawie".

Marszałek Czarzasty napisał do prezydenta ws. wyboru sędziów TK

Wcześnie w środę Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wysłał pismo do prezydenta Karola Nawrockiego z pytaniem, czy zamierza przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.

Informując o tym Czarzasty zauważył, że TK we wtorek "odwlekł" rozprawę w sprawie wniosku posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Trybunał postanowił zwrócić się do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska w tej sprawie.

- To wszystko wygląda jednoznacznie. Gramy terminem. Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską. Jest pan, mówi pan, odważnym człowiekiem. Niech pan się nie zasłania panem Święczkowskim - powiedział Czarzasty.

- Niech pan podejmie decyzję, niech się pan nie boi, niech pan się zachowa tak, jak trzeba. Wysyłam panu pismo - dodał i zaapelował, by Nawrocki podjął decyzję jak najszybciej.

Spór o wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są nimi:

sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz ,

dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski ,

dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda ,

sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu, Anna Korwin-Piotrowska ,

dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek ,

adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Wszystkie te kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.

Wcześniej posłowie PiS złożyli wniosek do TK, w którym zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów trybunału przez Sejm. Posłowie PiS kwestionują konstytucyjność wyboru, twierdząc, że narusza ją m.in. wybór aż sześciu sędziów. Według nich sędziowie powinni być wybierani w różnym czasie w związku z kończeniem się kadencji poszczególnych sędziów TK.

Sejm i koalicja rządząca zapewniają jednak, że wybór został dokonany w zgodzie ze wszystkimi procedurami i dlatego apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o zaprzysiężenie nowych sędziów.

