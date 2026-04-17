W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zaprzysiągł dwóch z sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, podkreślając, że chciał zapewnić funkcjonowanie TK.

Nawrocki wskazał, że nie otrzymał od marszałka Sejmu wyjaśnień dotyczących wątpliwości wobec wszystkich sześciu sędziów, przez co sam musiał dokonać wyboru, których sędziów zaprzysiężyć.

Prezydent nie wykluczył przyjęcia ślubowania od pozostałych czterech sędziów, deklarując, że decyzję w tej sprawie podejmie Trybunał Konstytucyjny.

Karol Nawrocki zauważył goszcząc w Kanale Zero, że przed podjęciem decyzji w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewodniczący jego kancelarii Zbigniew Bogucki zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prośbą o wyjaśnienie kwestii, które budziły wątpliwości prezydenta, jednak nie otrzymał tych wyjaśnień.

- 11 sędziów dawało możliwość funkcjonowania organu państwowego, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Miałem zastrzeżenia do całej szóstki, ale przy zważeniu racji, czy - mimo tych zastrzeżeń - uzupełniamy skład do 11 sędziów, czy rezygnuję z zaprzysiężenia całej szóstki, podjąłem decyzję, że chcę, aby Trybunał Konstytucyjny działał. Dlatego wybrałem dwóch i ich zaprzysiężyłem - powiedział.

Zapytany o to dlaczego sam zdecydował się wybrać dwóch sędziów, których zaprzysięży, prezydent odparł: - Miałem nadzieję, że Sejm mi pomoże i wskaże, który sędzia jest za którego sędziego. Powinienem dostać taki dokument. Jednak nie dostałem tego. Chciałem to wyjaśnić, ale zostałem postawiony w sytuacji, w której musiałem tego wyboru dokonać sam.

Prezydent zaprzysięży pozostałych sędziów TK? Jest deklaracja Karola Nawrockiego

- Ja nigdy nie powiedziałem, że nie przyjmę ślubowania od czwórki pozostałych sędziów - stwierdził prezydent. Złożenie ślubowania przez nich przed marszałkiem Sejmu określił jednak jako "show" i "cyrk" i stwierdził, że powinni oni poczekać na decyzję w sprawie ich zaprzysiężenia.

Jednocześnie prezydent zaznaczył, że nie wyklucza przyjęcia ślubowania od pozostałej czwórki sędziów, jednak obecnie nie wie, czy zgodnie z prawem powinien to zrobić. - Decyzję w tej sprawie musi podjąć Trybunał Konstytucyjny, którego funkcjonowanie zagwarantowałem, bo jest tam teraz 11 sędziów - powiedział.

- Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że mimo tego, że sędziowie przysięgali przed notariuszem w polskim Sejmie muszą zostać jeszcze raz zaproszeni przez prezydenta i będą przysięgać, to ja to zrobię. Jeśli natomiast uzna, że to, co wydarzyło się w Sejmie jest jednoznaczne z odmową złożenia zaprzysiężenia przed prezydentem, to tego nie zrobię - zapowiedział Nawrocki.

Spór o powołanie sędziów TK. Prezydent przyjął ślubowanie, ale nie od wszystkich

Sejm 13 marca wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej w TK na 15 stanowisk sędziowskich było 9 osób. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił dwoje wybranych przez Sejm sędziów: Magdalenę Bentkowską oraz Dariusza Szostka, by złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli ślubowanie bez udziału prezydenta. Razem z nimi Bentkowska i Szostek również ponownie złożyli ślubowanie.

Prezes TK Bogdan Święczkowski stwierdził jednak, że czworo sędziów, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem nie objęli urzędów. W związku z tym, nie zostali oni przez niego dopuszczeni do pracy w Trybunale.

