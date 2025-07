Padło pytanie o sondaże. Kosiniak-Kamysz nie przebierał w słowach

Kosiniak-Kamysz o sondażach. "Co są warte?"

Podczas konferencji lider PSL został zapytany przez dziennikarzy o najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Wynika z niego, że jego ugrupowanie w wyborach parlamentarnych mogłoby liczyć na 3,2 proc. poparcia i nie weszłoby do Sejmu .

- Tyle warty jest ten sondaż, co zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w sondażach, które się utrzymywało przez osiem miesięcy - powiedział wicepremier.

- Co są warte te sondaże? Na 2,5 roku przed wyborami (...), gdybyśmy jako PSL wierzyli w te sondaże to od dawna nie powinniśmy funkcjonować - dodał.

Podkreślił, że do wyborów może powstać kilka partii , a sytuacja na polskiej scenie politycznej zmienić.

Szef MON o przyszłości koalicji. "To usprawni komunikację"

Kosiniak-Kamysz zabrał głos na temat przyszłości koalicji rządowej . Obecnie trwają przygotowania do rekonstrukcji gabinetu premiera Donalda Tuska . Stwierdził, że "najmniej chodzi o personalia", a najwięcej o sposób funkcjonowania rządu.

- Uważam, że wszyscy liderzy powinni być w rządzie. To usprawni komunikację i branie na siebie odpowiedzialności. Wszystkie ręce na pokład - powiedział polityk.

- Jest taki moment, gdzie poparcie jest takie, a nie inne dla działań, które prowadzimy. Trzeba to pokazywać lepiej, z wieloma rzeczami się nie przebiliśmy, więc wszyscy powinniśmy wziąć odpowiedzialność - dodał szef MON.

- To jest proces, który oczywiście wymaga czasu i porozumienia. To są cztery partie, nigdy tak złożonej koalicji nie było w Polsce, ale jesteśmy na dobrej drodze. Wiemy, co chcemy robić - stwierdził wicepremier.