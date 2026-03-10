Padło pytanie o rządzenie z Czarnkiem. Morawiecki rozwiał wątpliwości
Mateusz Morawiecki zapewnił, że będzie "wspierał w misji" kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Pytany, czy chciałby zostać wicepremierem w jego rządzie, były szef rządu odparł krótko: "Niekoniecznie". Choć wybór Czarnka wskazuje na porażkę frakcji Morawieckiego w kręgach PiS, sam były premier podkreślił, że nie zamierza opuszczać partii.
W skrócie
- Mateusz Morawiecki zadeklarował wsparcie dla Przemysława Czarnka jako kandydata PiS na premiera i potwierdził pozostanie w partii.
- Morawiecki odpowiedział, że "niekoniecznie" chciałby zostać wicepremierem w rządzie Przemysława Czarnka.
- Według źródeł w PiS, nic nie wskazuje, by Czarnek miał być receptą na konflikt frakcji w partii.
W sobotę prezes PiS przedstawił kandydata partii na premiera w przyszłorocznych wyborach. Został nim Przemysław Czarnek, przedstawiciel tzw. frakcji maślarzy w PiS. Decyzja ta sugerowała porażkę drugiego nieformalnego obozu wewnątrz PiS, czyli związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim "harcerzy".
O wrażenia po sobotnim rozstrzygnięciu były szef rządu pytany był przez Bogdana Rymanowskiego w jego programie. Morawiecki zapewnił, że "nadal jest w PiS". - Oczywiście, że tak, walczymy z tym niedobrym rządem - podkreślił.
Morawiecki wicepremierem w rządzie Czarnka? Były szef rządu wprost: "Niekoniecznie"
Pytany o Czarnka, Morawiecki powiedział: - Jestem na pewno człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji.
Rymanowski zapytał byłego szefa rządu, czy chciałby zostać wicepremierem w rządzie Czarnka. - Niekoniecznie - odparł krótko Morawiecki.
Jak informowała Interia, powołując się na głosy z PiS, kwestia przecięcia walk frakcyjnych to jeden z nadrzędnych celów, którymi kierował się prezes Jarosław Kaczyński, wskazując już teraz kandydata na premiera.
Spięcia w PiS. "Harcerze" nie pojawili się na wydarzeniu z Czarnkiem
Według naszych ustaleń na nieoficjalnym spotkaniu Przemysława Czarnka z dziennikarzami pojawili się także inni politycy PiS. Zabrakło prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale - jak usłyszeliśmy - był to celowy zabieg, aby nie przyćmić kandydata. Nie pojawił się także nikt związany z "harcerzami".
Jak wskazuje Kamila Baranowska, ich nieobecność została także odnotowana na konwencji w Krakowie, gdzie prezentowano Czarnka jako kandydata na premiera. "Maślarze" skrupulatnie śledzili też media społecznościowe harcerzy, zarzucając, że zbyt mało entuzjastycznie zareagowali na ogłoszenie Czarnka.
Jak wynika z relacji ze źródeł w PiS, na ten moment nic nie wskazuje, by Czarnek miał być receptą na zwaśnione frakcje w partii. Według przedwyborczego planu, kandydata czekają teraz tygodnie pełne aktywności, która ma potrwać aż do Wielkiego Tygodnia.