W skrócie Mateusz Morawiecki zadeklarował wsparcie dla Przemysława Czarnka jako kandydata PiS na premiera i potwierdził pozostanie w partii.

Morawiecki odpowiedział, że "niekoniecznie" chciałby zostać wicepremierem w rządzie Przemysława Czarnka.

Według źródeł w PiS, nic nie wskazuje, by Czarnek miał być receptą na konflikt frakcji w partii.

W sobotę prezes PiS przedstawił kandydata partii na premiera w przyszłorocznych wyborach. Został nim Przemysław Czarnek, przedstawiciel tzw. frakcji maślarzy w PiS. Decyzja ta sugerowała porażkę drugiego nieformalnego obozu wewnątrz PiS, czyli związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim "harcerzy".

O wrażenia po sobotnim rozstrzygnięciu były szef rządu pytany był przez Bogdana Rymanowskiego w jego programie. Morawiecki zapewnił, że "nadal jest w PiS". - Oczywiście, że tak, walczymy z tym niedobrym rządem - podkreślił.

Pytany o Czarnka, Morawiecki powiedział: - Jestem na pewno człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji.

Rymanowski zapytał byłego szefa rządu, czy chciałby zostać wicepremierem w rządzie Czarnka. - Niekoniecznie - odparł krótko Morawiecki.

Jak informowała Interia, powołując się na głosy z PiS, kwestia przecięcia walk frakcyjnych to jeden z nadrzędnych celów, którymi kierował się prezes Jarosław Kaczyński, wskazując już teraz kandydata na premiera.

Spięcia w PiS. "Harcerze" nie pojawili się na wydarzeniu z Czarnkiem

Według naszych ustaleń na nieoficjalnym spotkaniu Przemysława Czarnka z dziennikarzami pojawili się także inni politycy PiS. Zabrakło prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale - jak usłyszeliśmy - był to celowy zabieg, aby nie przyćmić kandydata. Nie pojawił się także nikt związany z "harcerzami".

Jak wskazuje Kamila Baranowska, ich nieobecność została także odnotowana na konwencji w Krakowie, gdzie prezentowano Czarnka jako kandydata na premiera. "Maślarze" skrupulatnie śledzili też media społecznościowe harcerzy, zarzucając, że zbyt mało entuzjastycznie zareagowali na ogłoszenie Czarnka.

Jak wynika z relacji ze źródeł w PiS, na ten moment nic nie wskazuje, by Czarnek miał być receptą na zwaśnione frakcje w partii. Według przedwyborczego planu, kandydata czekają teraz tygodnie pełne aktywności, która ma potrwać aż do Wielkiego Tygodnia.

