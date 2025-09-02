Padło pytanie o rządy z Konfederacją. "Chętnie zostanę premierem"
Mateusz Morawiecki nie wyklucza nowego sojuszu na prawicy . - Chętnie zostanę premierem z Konfederacją - wyjawił, dopytywany o taki wariant koalicyjny. Jednocześnie wiceprezes PiS w nowym wywiadzie nie zostawił suchej nitki na szefie polskiej dyplomacji.
W skrócie
- Mateusz Morawiecki wyraził gotowość stworzenia nowego sojuszu na prawicy, wskazując na możliwość koalicji PiS z Konfederacją. Z jego słów wynika, że ponownie chciałby stanąć na czele rządu.
- Były premier odniósł się krytycznie do działań telewizji publicznej za czasów Jacka Kurskiego oraz polityki informacyjnej wobec Konfederacji, jednocześnie nie szczędząc słów krytyki obecnemu ministrowi spraw zagranicznych.
- Morawiecki ocenił także sytuację polskiej dyplomacji i skrytykował Radosława Sikorskiego.
- Byłem na debacie ze Sławomirem Mentzenem. Piłem piwo, ale ponieważ od 1 sierpnia do 2 października od dwudziestu paru lat nie piję alkoholu, to piłem tylko piwo bezalkoholowe - powiedział Mateusz Morawiecki w Radiu ZET.
Jarosław Kaczyński - według relacji Morawieckiego - po wymianie zdań wiceprezesa PiS z liderem Nowej Nadziei "generalnie dostrzegł i docenił, że warto przedzierać się przez bańki, wchodzić do pokoi, w których nawet wrogie otoczenie jest w stanie zrozumieć, że rzeczywistość wyglądała inaczej".
- Przez sześć lat nie zaatakowałem żadnego lidera Konfederacji i trzymam się tego, choć swoje racje potrafię przedstawiać. Ataki z tamtej strony są niszczące dla gospodarki, dalszego działania. Ręce opadają- przekonywał Morawiecki.
Zmiana władzy przed wyborami? Morawiecki wprost o "rządzie gospodarczym"
Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski w sekcji "krótka piłka" zadał kluczowe pytanie: czy Mateusz Morawiecki chciałby zostać premierem w sojuszu PiS-Konfederacja.
- Chętnie zostanę premierem z Konfederacją - odpowiedział błyskawicznie Morawiecki.
Według byłego szefa rządu do zmiany władzy może dojść jeszcze przed wyborami parlamentarnymi wstępnie zaplanowanymi na 2027 rok.
- Wszystko jest możliwe, arytmetyka sejmowa pokazuje, że także i w tym Sejmie możliwy jest tzw. rząd gospodarczy. Podkreślam, gospodarczy, taki który koncentruje się na najważniejszych rzeczach - ocenił polityk.
Morawiecki przyznał jednocześnie, że wcześniejsza polityka informacyjna TVP (za czasów prezesury Jacka Kurskiego - red.) wobec Konfederacji nie była właściwa.
- Ja akurat jako osoba, która zdaje się, że tam podlegała zasadzie 9 sekund (według branżowych mediów tylko tyle czasu można było pokazywać Mateusza Morawieckiego w jednym wydaniu "Wiadomości", a słowa premiera miały być wicnane też w "Panoramie" i "Teleexpressie - red.), wiem coś o tym. Mój wizerunek był niszczony bardzo często przez kierownictwo najwyższe TVP. Nie obserwowałem tego bardzo dokładnie, bo w ogóle telewizji za bardzo nie oglądam i nie oglądałem. Jeżeli podobne działania były prowadzone wobec Konfederacji, to nie dziwię się ich pretensjom - powiedział wiceprezes PiS.
Polityk PiS wiąże także duże nadzieje ze zbliżającą się wizytą prezydenta w Waszyngtonie, gdyż "Karol Nawrocki ma szanse negocjować z Donaldem Trumpem" w wielu obszarach.
- Obecny premier, mój następca, nie jest w stanie w ogóle tam zapukać do drzwi Białego Domu. Mamy szereg argumentów, mamy deficyt handlowy z USA, a cała ta awantura światowa, jeśli mogę tak powiedzieć, na temat ceł, taryf, kontyngentów, różnego rodzaju ograniczeń, wzięła się z tego, że większość krajów, w tym Niemcy w szczególności, ale nie tylko, ma nadwyżki handlowe z USA - przykonywał.
Morawiecki o Sikorskim: Liczy, że złapie Rubio za rękaw
Część wywiadu poświęcona była także dyplomacji, szczególnie na odcinku amerykańskim. Wiceprezes PiS nie krył oburzenia związanego z wyciekiem instrukcji MSZ przygotowanej dla prezydenta Karola Nawrockiego.
- To żenujące, że na takim poziomie tworzone są dokumenty (...). Myślę, że to nie ludzie Nawrockiego odpowiadają za ten wyciek - powiedział Mateusz Morawiecki. Według byłego premiera taka sytuacja "nie zwiększa powagi państwa", a za sam wyciek obarczył resort dyplomacji.
Nie były to jednak jedyne słowa krytyczne wobec działalności Radosława Sikorskiego, który za kilkanaście godzin w Miami spotka się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Szefowie resortów mają wspólnie wręczyć Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy.
- On leci do USA, żeby dać milion złotych, żeby wkupić się w łaski kubańskiej opozycji, których wspiera Marco Rubio (...). Sikorski wie, że tam będzie Rubio i pewnie liczy, że złapie go za rękaw. To żenujące, bo wiem jak to zostało zorganizowane (...). Mam swoje wiewiórki na Florydzie i wiem, jakie były tego kuluary i dlatego się uśmiecham z politowaniem w kierunku ministra - przekonywał Morawiecki.