W skrócie Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że jest otwarty na współpracę z prezydentem, jednak oczekuje na gest ze strony Karola Nawrockiego.

Marszałek Sejmu akcentuje konieczność wzajemnego szacunku między ośrodkami władzy i jasno określa granice swojej polityki.

Czarzasty zapowiada, że będzie walczył z każdymi próbami naruszania konstytucji czy wprowadzania społecznie dzielących ustaw.

Włodzimierz Czarzasty został zapytany przez jednego z dziennikarzy podczas konferencji w Sejmie, "dlaczego atakuje prezydenta, zamiast z nim współpracować".

- Prowadzę taką politykę, jaką uważam za stosowną. I taką politykę w stosunku do Pałacu Prezydenckiego uważam za stosowną - wyjaśnił marszałek Sejmu.

- Pan prezydent obserwuje i przygląda się moim działaniom a ja, ponieważ jestem grzeczny, bardzo ciepło przyglądam się i obserwuję pana prezydenta. W tej chwili mamy taki stan naszych stosunków - dodał Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty o Karolu Nawrockim: Prezydent ma swój długopis, a ja swój

Lider Nowej Lewicy podkreślił, że "prezydent ma swoje prerogatywy", a on jako marszałek Sejmu, swoje. - Pan prezydent ma swój długopis, a ja swój - powiedział.

Odnosząc się do współpracy na linii Sejm - prezydent, Czarzasty stwierdził, że "są ośrodki władzy, które powinny się nawzajem szanować".

- Jeśli wszyscy będą się szanowali, to współpraca będzie się dobrze układała. Jeśli któryś ośrodek nie będzie szanował innych, to będzie otrzymywał to, na co zasługuje - powiedział, przytaczając swoje powiedzenie "weto za weto, wet za wet".

Czarzasty czeka na gest ze strony Nawrockiego. "Jestem gotów na współpracę"

Czarzasty podkreślił przy tym, że nie unika współpracy z Karolem Nawrockim.

- Mówię to absolutnie otwarcie i z uśmiechem: Jestem gotowy na współpracę, jak zobaczę jakikolwiek gest ze strony pana prezydenta, na pewno na niego zareaguję - zapewnił.

Włodzimierz Czarzasty nie kryje negatywnego stosunku do polityki Karola Nawrockiego. Poświęcił tej kwestii czas także podczas oficjalnego przemówienia po ogłoszeniu go przewodniczącym Nowej Lewicy.

Napięcia na linii marszałek - prezydent. "Będę z Nawrockim walczył"

- Są cele, których horyzont realizacji wykracza poza kadencję Sejmu (...). Będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełnych praw, o rozdzielenie państwa od Kościoła, będziemy przeciwstawiać się katastrofie klimatycznej - wymieniał Czarzasty, podkreślając, że pod wodzami Karola Nawrockiego część założeń nie będzie możliwa do zrealizowania.

- Będę z Nawrockim walczył, gdy będzie chciał atakować naszą konstytucję lub zarzucać sejm populistycznymi ustawami służącymi skłóceniu społeczeństwa - zapowiedział Czarzasty. - Będzie weto za weto, będzie wet za wet - dodał.

Z kolei prezydent w komunikacie odnoszącym się do tzw. sejmowej zamrażarki, zaapelował do Czarzastego, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami.

