Padło pytanie o partię Karola Nawrockiego. Polacy podzieleni

Najwięcej spośród ankietowanych nie chce powstania partii pod patronatem Karola Nawrockiego - wynika z nowego sondażu IBRiS. Choć ogólny wynik wskazuje na sceptycyzm wobec takiego pomysłu, popiera go ponad połowa wyborców opozycji, w tym PiS, Konfederacji i Partii Razem.

Karol Nawrocki powinien powołać własną partię? Nowy sondaż
W najnowszym sondażu IBRiS, na zlecenie "Rzeczpospolitej", zapytano: "Czy w Polsce powinna powstać partia prezydencka pod patronatem Karola Nawrockiego?". Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 października na próbie 1067 osób.

Za powstaniem nowego ugrupowania opowiedziało się 33,2 proc. ankietowanych, natomiast 45 proc. było przeciwnych takiemu scenariuszowi.

Partia Karola Nawrockiego? Różnice według preferencji politycznych

Sympatycy Koalicji Obywatelskiej niemal zgodnie zagłosowali na "nie". Około 56 proc. stwierdziło, że w Polsce "zdecydowanie nie" powinna powstać partia Karola Nawrockiego, a 19 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie". Razem daje to 75 proc. głosów tej grupy.

"Zupełnie inne podejście mają do niej wyborcy opozycji, czyli PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Partii Razem" - zauważają autorzy "Rz". W tej grupie w sumie 54 proc. ankietowanych uważa, że partia Nawrockiego powinna istnieć - 26 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 28 proc. "raczej tak".

    Wyborcy opozycji popierają utworzenie partii Nawrockiego

    Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z UW pytany, czy taki wynik oznacza, że wyborcy PiS i Konfederacji są rozczarowani tymi partiami - wyjaśnił, że "PiS od lat boryka się z problemem zamknięcia się w swoim elektoracie, co daje co prawda wysokie poparcie, ale ogranicza możliwość zwycięstwa w wyborach".

    - Więc ci wyborcy PiS, którzy nie wchodzą w skład żelaznego elektoratu, są siłą rzeczy bardziej otwarci na poszukiwania. W elektoracie Konfederacji bezwzględnie lojalnych wyborców jest jeszcze mniej - dodał w rozmowie z "Rz".

