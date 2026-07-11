Padło pytanie o ochronę zdrowia. Ankietowani nie mieli litości w sondażu
Ponad 70 proc. badanych negatywnie ocenia sytuację w polskiej ochronie zdrowia - wynika z nowego sondażu. Przeciwnego zdania jest co piąty ankietowany. Co ciekawe, krytycznie o systemie opieki zdrowotnej wypowiadają się nie tylko sympatycy opozycji.
W skrócie
- W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 19,5 procent ankietowanych pozytywnie oceniło sytuację w ochronie zdrowia w Polsce, a 73,1 procent wyraziło opinię negatywną.
- Badanie pokazało, że wyborcy koalicji rządzącej częściej oceniają służbę zdrowia pozytywnie niż sympatycy opozycji, lecz również wśród nich widoczne są negatywne oceny.
- Sondaż został przeprowadzony po ujawnieniu sprawy wysokich zarobków 28-letniego lekarza w Szpitalu Południowym, co skutkowało dymisjami w kierownictwie tej placówki i w urzędzie miasta.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
"Jak ocenia pan/pani obecną sytuację w ochronie zdrowia w Polsce?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.
0,2 proc. badanych uznało, że sprawa wygląda "zdecydowanie dobrze", a 19,3 proc. - "raczej dobrze". W sumie sytuację w ochronie zdrowia pozytywnie ocenia co piąty respondent (19,5 proc.).
"Raczej źle" odpowiedziało 30,3 proc., a "zdecydowanie źle" 42,8 proc. Negatywnie o stanie służby zdrowia wypowiedziało się w sumie 73,1 proc. ankietowanych. Z kolei 7,4 proc. badanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".
Sondaż o ochronie zdrowia. Negatywne emocje również wśród wyborców koalicji
Sondaż obrazuje polaryzację w polskim społeczeństwie. Ocena systemu ochrony zdrowia różni się w zależności od opcji, którą ankietowany popiera.
"Raczej dobrze" służbę zdrowia ocenia 48 proc. wyborców obozu rządzącego (KO, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050) i 5 proc. zwolenników opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej).
"Zdecydowanie źle" o ochronie zdrowia w Polsce wypowiada się 13 proc. sympatyków Koalicji 15 Października i 61 proc. głosujących na opozycję. Odpowiedź "raczej źle" wskazało 34 proc. wyborców koalicji rządzącej i 28 proc. wspierających opozycję.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 26 do 28 czerwca 2026 roku, za pomocą metody mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI oraz CATI), na próbie liczącej 1000 osób.
Afera w Szpitalu Południowym. 28-letni lekarz zarobił bajońską sumę
Sondaż przeprowadzono po tzw. aferze szpitalnej. Portal Zero ujawnił sprawę niebotycznych zarobków 28-latka w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł.
Z doniesień wynika, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania wykonywano niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Pokłosiem tej sprawy była dymisja kierownictwa i rady nadzorczej Szpitala Południowego oraz rezygnacja dwóch wiceprezydentek Warszawy.