W skrócie W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 19,5 procent ankietowanych pozytywnie oceniło sytuację w ochronie zdrowia w Polsce, a 73,1 procent wyraziło opinię negatywną.

Badanie pokazało, że wyborcy koalicji rządzącej częściej oceniają służbę zdrowia pozytywnie niż sympatycy opozycji, lecz również wśród nich widoczne są negatywne oceny.

Sondaż został przeprowadzony po ujawnieniu sprawy wysokich zarobków 28-letniego lekarza w Szpitalu Południowym, co skutkowało dymisjami w kierownictwie tej placówki i w urzędzie miasta.

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"Jak ocenia pan/pani obecną sytuację w ochronie zdrowia w Polsce?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

0,2 proc. badanych uznało, że sprawa wygląda "zdecydowanie dobrze", a 19,3 proc. - "raczej dobrze". W sumie sytuację w ochronie zdrowia pozytywnie ocenia co piąty respondent (19,5 proc.).

"Raczej źle" odpowiedziało 30,3 proc., a "zdecydowanie źle" 42,8 proc. Negatywnie o stanie służby zdrowia wypowiedziało się w sumie 73,1 proc. ankietowanych. Z kolei 7,4 proc. badanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż o ochronie zdrowia. Negatywne emocje również wśród wyborców koalicji

Sondaż obrazuje polaryzację w polskim społeczeństwie. Ocena systemu ochrony zdrowia różni się w zależności od opcji, którą ankietowany popiera.

"Raczej dobrze" służbę zdrowia ocenia 48 proc. wyborców obozu rządzącego (KO, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050) i 5 proc. zwolenników opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej).

"Zdecydowanie źle" o ochronie zdrowia w Polsce wypowiada się 13 proc. sympatyków Koalicji 15 Października i 61 proc. głosujących na opozycję. Odpowiedź "raczej źle" wskazało 34 proc. wyborców koalicji rządzącej i 28 proc. wspierających opozycję.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 26 do 28 czerwca 2026 roku, za pomocą metody mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI oraz CATI), na próbie liczącej 1000 osób.

Afera w Szpitalu Południowym. 28-letni lekarz zarobił bajońską sumę

Sondaż przeprowadzono po tzw. aferze szpitalnej. Portal Zero ujawnił sprawę niebotycznych zarobków 28-latka w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł.

Z doniesień wynika, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania wykonywano niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Pokłosiem tej sprawy była dymisja kierownictwa i rady nadzorczej Szpitala Południowego oraz rezygnacja dwóch wiceprezydentek Warszawy.





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