W skrócie Z najnowszego sondażu wynika, że większość Polaków jest przeciwna zmianom w konstytucji mającym na celu zwiększenie uprawnień prezydenta.

Badanie pokazuje, że wśród wyborców koalicji rządzącej dominuje sprzeciw wobec wzmacniania roli prezydenta, natomiast sympatycy opozycji częściej popierają takie zmiany.

W grupie osób niezwiązanych z głównymi ugrupowaniami politycznymi również widoczna jest przewaga sceptycyzmu wobec zwiększenia kompetencji głowy państwa.

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków: "Czy polska konstytucja wymaga zmian w celu zwiększenia kompetencji prezydenta?".

Z badania wynika, że łącznie 58,2 proc. ankietowanych nie chce zwiększenia kompetencji głowy państwa. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 41,6 proc. respondentów, a "raczej nie" - 16,6 proc.

Po drugiej stronie znajduje się 34,8 proc. badanych popierających takie rozwiązanie. W tym 22,8 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 12,0 proc. "raczej tak". 7,0 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż. Polaryzacja polityczna wokół roli prezydenta

Analiza wyników według preferencji politycznych pokazuje wyraźny podział. Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) dominuje sprzeciw wobec zmian - 79 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie nie", a kolejne 13 proc. "raczej nie".

Z kolei wśród sympatyków opozycji (PiS, Konfederacja) przeważają głosy poparcia dla wzmocnienia roli prezydenta. 51 proc. badanych w tej grupie wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak" a 15 proc. "raczej tak". Przeciwnych zmian jest tam około jedna czwarta respondentów.

Zwiększenie kompetencji prezydenta. Wyraźny społeczny sceptycyzm

W grupie osób nieidentyfikujących się jednoznacznie z żadnym z głównych obozów politycznych opinie są bardziej rozproszone, choć również widać przewagę sceptycyzmu.

Łącznie 61 proc. z nich nie popiera zwiększenia kompetencji prezydenta, co potwierdza ogólną tendencję widoczną w całym badaniu.

Badanie United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8-10 maja 2026 r. metodą CATI&CAWI na grupie n=1000 osób.

