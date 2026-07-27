Spis treści: Karta Dużej Rodziny - na jakie zniżki mogą liczyć rodzice? Posiadacz KDR a dodatek do emerytury. Petycja w Sejmie Na jakim etapie prac jest petycja? Mama 4 plus. Taki program już działa

Karta Dużej Rodziny - na jakie zniżki mogą liczyć rodzice?

Karta Dużej Rodziny (KDR) to program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci).

Z ulg można korzystać zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Głównym celem programu jest odciążenie budżetów domowych rodzin oraz ułatwienie im dostępu do różnego rodzaju dóbr i usług na korzystniejszych warunkach. Posiadacze karty mogą kupować taniej m.in.:

artykuły spożywcze;

paliwo (benzynę, diesel, LPG);

bilety na przejazdy kolejowe oraz loty samolotami PLL LOT;

bilety wstępu do kin, teatrów, na koncerty, baseny czy do parków rozrywki;

usługi bankowe.

Prawo do KDR przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, w której rodzic (lub małżonek rodzica) ma lub miał w przeszłości na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich obecny wiek i dochód.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio. Oznacza to, że seniorzy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci (nawet jeśli dzieci są już dorosłe i mieszkają osobno), mają pełne prawo do korzystania ze zniżek. Wiek seniora oraz jego emerytura nie mają tu żadnego znaczenia.

Przy czym prawo do KDR nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej (chyba że sytuacja ta nie dotyczy co najmniej trojga innych jego dzieci).

Posiadacz KDR a dodatek do emerytury. Petycja w Sejmie

25 maja 2026 roku do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-1016/26) w sprawie wprowadzenia stałego dodatku emerytalnego dla osób, które wychowały co najmniej troje dzieci.

Autorka projektu postuluje podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która zapewniłaby realne, długofalowe wsparcie finansowe dla seniorów posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zdaniem wnioskodawczyni obowiązująca forma KDR ma charakter jedynie "doraźnego systemu zniżek", który nie stanowi trwałego zabezpieczenia na emeryturze.

W petycji napisała: "Obecny system emerytalny w niewystarczającym stopniu rekompensuje trud włożony w wychowanie co najmniej trojga dzieci. Rodzice wielodzietni, inwestując siły i środki w rozwój przyszłych pokoleń, bezpośrednio przyczyniają się do stabilności systemu ubezpieczeń społecznych, z którego finansowane są emerytury".

Wniesiony projekt ma na celu wprowadzenie stałego dodatku emerytalnego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, w szczególności dla matek. Świadczenie to miałoby trafiać również do osób pobierających emerytury rolnicze. Kobieta w swoim piśmie powołuje się na własne, wieloletnie doświadczenie - jako 55-letnia matka pięciorga dzieci, ubezpieczona w KRUS od ponad 35 lat, opisuje trudy związane z wychowywaniem licznego potomstwa na wsi.

Wskazuje m.in. na brak żłobków, konieczność godzenia pracy w gospodarstwie rolnym z opieką nad potomstwem oraz wysokie koszty dojazdów na zajęcia dodatkowe. Jak napisała autorka w petycji: "Państwo pomogło mi tylko przez trzy i pół roku, wypłacając 500+ dla dwojga ostatnich dzieci, którym jeszcze pomagam w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia".

W ocenie autorki obecny system emerytalny w niewystarczającym stopniu docenia rodziców wielodzietnych. Wskazuje również, że osoby takie mają mniejsze szanse na oszczędności ze względu na ogromne koszty bieżącego utrzymania dużej rodziny.

Autorka zaznacza również, że wprowadzenie takich zmian miałoby podnieść rangę karty: "Wzmocnieniem prestiżu KDR, nadaniem jej charakteru wsparcia długofalowego, a nie tylko doraźnego systemu zniżek".

Autorka petycji wyraziła nadzieję, że jej propozycja wpisuje się w realizowaną przez państwo politykę prorodzinną i spotka się z pozytywnym rozpatrzeniem ze strony parlamentarzystów.

Na jakim etapie prac jest petycja?

Omawiana petycja dotycząca wprowadzenia stałego dodatku emerytalnego dla seniorów, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, przeszła już pierwszy formalny krok w parlamencie. Dotychczasowy przebieg procedury prezentuje się następująco:

25 maja 2026 roku - petycja została oficjalnie złożona do Sejmu.

11 czerwca 2026 roku - Marszałek Sejmu skierował dokument do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji.

Na dziś nie wyznaczono jeszcze terminu posiedzenia, podczas którego postulat ten zostanie poddany pod oficjalne obrady posłów wchodzących w skład komisji. Projekt czeka na wpisanie do harmonogramu prac.

Mama 4 plus. Taki program już działa

Warto zwrócić uwagę, że w polskim systemie prawnym funkcjonuje już mechanizm mający na celu wsparcie osób, które poświęciły się wychowywaniu dzieci. Jest nim rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wprowadzone ustawą z 31 stycznia 2019 roku, powszechnie znane jako program "Mama 4+".

Zasady jego przyznawania zasadniczo różnią się od tego, czego domaga się autorka petycji z 25 maja 2026 roku. Przede wszystkim świadczenie przysługuje tylko osobom, które nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania (czyli ich dochód jest niższy niż najniższa emerytura). W przypadku rozwiązania zaproponowanego w tegorocznej petycji dochód nie miałby być brany pod uwagę.

Poza tym inny jest także cel. Obowiązujące świadczenie ma zabezpieczyć osoby, które z powodu wychowywania dzieci zrezygnowały z pracy lub w ogóle jej nie podjęły. Proponowane zaś ma być rekompensatą za sam trud wychowania dzieci i wkład demograficzny. Co więcej, świadczenie "Mama 4+" przysługuje w pierwszej kolejności matce, a ojcu tylko w wyjątkowych przypadkach. Autorka petycji liczy na świadczenie dla obojga rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem matek.





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