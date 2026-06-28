W skrócie W Słubicach i Toruniu odnotowano rekordowe temperatury 40,5 i 40,3 st. C, co oznacza pobicie dotychczasowego rekordu z 1921 roku.

Ekstremalne temperatury są skutkiem napływu zwrotnikowej masy powietrza z południa Europy i północnej Afryki, a po upałach przewidywane są silne burze z porywistym wiatrem i opadami.

Obecna fala upałów wpisuje się w długotrwały proces zmian klimatu, a według prognoz lato będzie ciepłe i suche, z licznymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

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Dotychczas najwyższą temperaturę odnotowaną na obecnych ziemiach polskich zmierzono 29 lipca 1921 roku w Prószkowie. Wyniosła ona 40,2 st. C. W tamtym czasie miejscowość znajdowała się jednak w granicach Niemiec.

Pogoda. "Możemy powiedzieć, że padł rekord temperatur w Polsce"

- Na tę chwilę według danych telemetrycznych i danych operacyjnychToruń 40,3 st. C, Słubice 40,5 st. C. Także na tę chwilę możemy powiedzieć, że padł rekord z 1921 roku, 29 lipca w Prószkowie, gdzie historyczna temperatura to 40,2 st. C - powiedziała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.

Dodała, że za ekstremalne temperatury odpowiada napływ zwrotnikowej masy powietrza z południa Europy i północnej Afryki.

- Mamy do czynienia z napływem zwrotnikowej gorącej masy powietrza z południa Europy i z północy Afryki. To właśnie za sprawą tych gorących mas powietrza temperatury w naszym kraju znacząco wzrastają - wyjaśniła.

Prognoza pogody. Upały ustąpią miejsca gwałtownym burzom

Rzeczniczka IMGW poinformowała, że na zachodzie i północnym zachodzie kraju pojawiły się już pierwsze komórki burzowe.

- Obowiązują ostrzeżenia na burze z gradem. Porywisty wiatr może przekraczać 100 km/h, pojawią się również nawalne opady deszczu - zaznaczyła.

Prasek zwróciła uwagę, że długotrwała susza hydrologiczna sprawia, iż intensywne opady mogą prowadzić do lokalnych podtopień.

- Gleba nie ma możliwości infiltracji w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, prowadząc do tzw. flash floodów (z ang. powódź błyskawiczna). W terenach zurbanizowanych będzie dochodzić lokalnie do podtopień - ostrzegła.

Upały. "Mamy do czynienia ze zmianami klimatu"

Rzeczniczka IMGW podkreśliła, że obecna fala upałów wpisuje się w długofalowy proces zmian klimatu.

- Mamy do czynienia ze zmianami klimatu. To proces długofalowy. Temperatura Ziemi jest zdecydowanie wyższa, temperatura oceanów też jest wyższa, co przekłada się na bardzo zmienne warunki pogodowe - powiedziała.

Jak dodała, prognozy długoterminowe wskazują, że tegoroczne lato będzie ciepłe i suche, ale nie zabraknie również gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

- Prognozy długoterminowe wskazują, że to lato będzie raczej upalne i suche, ale będzie też przeplatane intensywnymi opadami deszczu, burzami z gradem i trąbami powietrznymi - zaznaczyła.

Pogoda. Tak upalnie w Polsce jeszcze nie było

Od kilku dni Polska zmaga się z falą upałów. W niedzielę w całym kraju obowiązywały ostrzeżenia II i III stopnia przed wysokimi temperaturami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najchłodniej, choć nadal bardzo gorąco, było w północnej części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz na południu województwa małopolskiego. W tych regionach prognozowano od 34 do 37 st. C i obowiązywały alerty II stopnia.

Na pozostałym obszarze kraju IMGW wydał ostrzeżenia III stopnia przed upałami.





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