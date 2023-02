Ozdoba boi się o swoje żeberka. Wszystko przez Trzaskowskiego

W czwartek na platformie TikTok pojawiła się krótka dyskusja Dariusza Mateckiego z Jackiem Ozdobą, którzy przy suto zastawionym stole debatują nad ograniczeniami, jakie miałby wprowadzić w stolicy Rafał Trzaskowski. Zdaje się, że ich zdaniem plany włodarza Warszawy miałby być spójne z założeniami autorów raportu C40 Citities.

C40 Cities. Ozdoba o żeberkach. Odpowiada Trzaskowskiemu

- Podobno chcą nam wprowadzić jakiś racje dzienne mięsa - 40 g. Jacku twoja racja dzienna została przekroczona? - pytał Matecki kolegę, który zasiadł przy słusznej porcji żeberek.

- To problem Trzaskowskiego, jak on nie chce, to niech nie je. Niech sobie wrzuci dietę. (...) Jak chce, to niech sobie wydziela to jedzenie - odpowiedział Ozdoba. Dalej - nawiązując do raportu - pytał: "Czy mieszkańcy Wilanowa będą zadowoleni, jak się dowiedzą, że na wakacje nie pojadą, bo Rafał Trzaskowski im ograniczy wjazd, wyjazd?".

Raport C40 Cities a Rafał Trzaskowski

Skąd wzięły się podstawy do podobnej dyskusji? Źródłem okazuje się być raport, który opublikowany został niemal przed czterema laty. Jego twórcą jest właśnie organizacja C40 Cities. "To struktura zrzeszająca grupę metropolii, takich jak Londyn, Berlin, ale i Warszawa" - o czym pisze w swoim felietonie Piotr Zaremba, więcej TUTAJ.

Według założeń planu, który miałby uratować naszą planetę, jest cała lista restrykcyjnych ograniczeń dla społeczeństwa. Mowa m.in. o ustaleniu rocznej racji mięsa do 16 kg, możliwość kupna maksymalnie ośmiu ubrań rocznie, czy też możliwość lotu samolotem jedynie raz na dwa lata.

TikTokowa rozmowa Ozdoby i Mateckiego zdaje się mieć jednak podstawy. Na wcześniejsze zarzuty Kalety, który twierdził, że w stolicy mają pojawić się "racje żywnościowe" Trzaskowski zareagował wpisem, na Facebooku. "Tym razem Pan Kaleta oparł swoją teorię o raport naukowców z Leeds wydany niemal 4 lata temu. Trudno go komentować, tym bardziej, że nie powstał na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa i nie był z nami konsultowany" - bronił się polityk PO.