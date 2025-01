W niedzielę odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Fundacja będzie zbierać pieniądze na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej.

Dzień przed tym wydarzeniem Jerzy Owsiak zwrócił się do dwóch stacji telewizyjnych - Republika oraz wPolsce24 - a także do "innych nieprzychylnych". Podkreślił, że ""pełna nienawiści kampania strachu do Orkiestry przyniosła jeden, dla Was bardzo zaskakujący, a dla nas do przewidzenia efekt". Reklama

WOŚP. Jerzy Owsiak zwrócił się do "nieprzychylnych". Podał zebraną kwotę

"Jutro gramy finałowo, a na naszym koncie już 38 392 158 milionów złotych (ponad 5 milionów więcej niż rok temu o tej porze) deklarowanych i faktycznych wpłat. Przy wielu takich aktywnościach informacja od darczyńców, że spotykając się z takim hejtem, dają drugie tyle" - napisał Owsiak.

Prezes WOŚP przytoczył dane Instytutu Monitorowania Mediów, które znalazły się w raporcie na zlecenie Fundacji Basta. Wynika z nich, że "kampania" przeciwko Orkiestrze warta jest ponad 3,8 mln złotych. "Od 1 do 12 stycznia ogrom złych newsów i ani jednego pozytywnego" - stwierdził.

"W tym samym czasie Wy zbieracie pieniądze na nowe studio, a my na sprzęt dla onkologii i hematologii dziecięcej. Zobaczcie ile mega pozytywnych ludzi pojawiło się na Biegu "Policz się z cukrzycą!". To dla zdrowia ducha i ciała! To nie akademia ku czci! To czysta radość!" - napisał.



WOŚP. Wpis Jerzego Owsiaka przed Finałem. "Wszystko, co do grosza, wydamy na sprzęt"

Jurek Owsiak zapewnił, że wszystkie zebrane pieniądze "co do grosza, jak zwykle" zostaną wydane na sprzęt, z którego "Wy (osoby nieprzychylne WOŚP - red.) i Wasi nielubiący nas ziomale będą korzystać". Reklama

"Chcecie uzbierać na to studio, to przypatrzcie się jak My, czyli Polacy, tu nad Wisłą i na całym świecie to robimy! Będzie trudno, ale spróbujcie ogarnąć te kolory, radość, zaangażowanie, wolontariat i empatię! I nie próbujcie przeszkadzać!" - zaapelował.

Na koniec prezes fundacji przeprosił "wszystkich dobrych ludzi", którzy udzielają się podczas Finału, a których dosięgnął "brudny paluch nienawiści". "Nie damy się! Jutro zagramy jak nigdy!!! Kocham Was i już!" - podsumował.

Przed rokiem, kiedy to organizowano 32. Finał WOŚP, udało się zebrać rekordowe 281 879 118 złotych.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!