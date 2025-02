Sporty zimowe w Polsce się skończą? Powód: Brak zimy

W tym miejscu również czynna jest jedna trasa, a dostępne są cztery . Otwarta została ta najdłuższa, dwukilometrowa. - Przygotowaliśmy ją solidnie i cieszymy się z tego, co mamy - dodaje kierownik ośrodka. To miejsce otworzyło się też dość późno, bo w połowie stycznia.

Otwierają się tuż przed feriami, chociaż na chwilę

Przedstawicielka stacji narciarskiej Tylicz Ski mówi tak: - My wszystkie trasy mamy czynne. Wystartowaliśmy ogólnie w grudniu, ale śnieżyliśmy już w listopadzie. Mamy do tego odpowiedni mikroklimat. Jakoś sobie radzimy, ale słyszymy, że są stacje w innych częściach kraju, które mają problem - nie otwierają się w ogóle, albo dopiero zaczynają śnieżyć stoki.

Naśnieżanie tylko przy ujemnych temperaturach. Ważna wilgotność powietrza

Dodaje też, że to nie dzieje się samo. - Już w listopadzie zaczynamy śnieżyć. Produkujemy kilkanaście tysięcy kubików śniegu, żeby to miało ręce i nogi - dodaje. Wszystko po to, aby trasy wytrzymały do końca sezonu, czyli do końcówki marca.