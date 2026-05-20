Rząd Donalda Tuska potrzebuje nowego otwarcia, ale nie da go ani wymiana ministra sprawiedliwości (o czym się spekuluje), ani nawet szefowej resortu zdrowia (o czym spekuluje się również). Według autorów "Politycznego WF-u" takiego odświeżenia nie przyniosłoby nawet wyrzucenie z rządu Polski 2050. A więc co może zrobić premier?

- Mamy informacje, że na finiszu kampanii wyborczej w przyszłym roku jej twarzą - jak i całego rządu - może stać się Magdalena Sobkowiak. Jest ona dziś odpowiedzialna za program SAFE, wcześniej odpowiadała za relacje europejskie - mówił Piotr Witwicki.

Magdalena Sobkowiak nową twarzą rządu Donalda Tuska?

Jak zauważył redaktor naczelny Interii, poszczególne role Magdaleny Sobkowiak są zgodne z tym, jak orientowała swoją karierę. - Długo była korespondentką w Brukseli i mogę wspomnieć, że w jej CV znajdziemy fragment, gdzie była w Polsat News, gdy stacja tworzyła się w 2008 roku. To ma być nowe rozdanie (w polityce - red.) - nadmienił.

Piotr Witwicki przypomniał, że Magdalena Sobkowiak znalazła się w świecie polityki "dlatego, że weszła do zespołu doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza". - Wywodzi się z pienia PSL-owskiego. Natomiast jej praca w kancelarii premiera, wszystko co zrobiła, przyniosło jej uznanie, sympatię w KO - wyjaśniał w "Politycznym WF-ie".

Według niego w partii Tuska "bardzo często brakuje osób, które mogłyby być młodymi twarzami tego całego rozdania" i scenariusz, że jedną z nich stałaby się Magdalena Sobkowiak, jest "bardzo poważnie brany pod uwagę".

"Gdy nie wiedzieli, co powiedzieć o SAFE, wysyłali Magdę Sobkowiak"

- Miałaby być jedną z twarzą kampanii na 2027 rok, ale być może też z odpowiednim stanowiskiem w rządzie? - dopytał Marcin Fijołek.

- Tego nie da się absolutnie wykluczyć. W rządzie bardzo wysoko oceniana jest jej praca, jeśli chodzi o prezydencję Polski w Unii Europejskiej, a później w temacie programu SAFE (...). Gdy politycy władzy nie wiedzieli, co powiedzieć o SAFE, wysyłali Magdę Sobkowiak albo się z nią konsultowali - odpowiedział Piotr Witwicki.

Według Marcina Fijołka "każdy argument w sprawie SAFE, wątpliwość opozycji, dziurę w całym, jaką znaleziono, Magdalena Sobkowiak próbowała łatać w opowieści komunikacyjnej". - Nie zdziwię się, jak zostanie nawet kimś w rodzaju pani wicepremier od tych spraw, jeśli program SAFE wypali - zastrzegł prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

W nowym odcinku podcastu "Polityczny WF" również o cenach benzyny i pieniądzach na kolej. Czy program "CPN" będzie kończony stopniowo, a zanim to się stanie - mniej środków trafi "na tory"?

Zapraszamy również do Polsat News na "Polityczny WF z gościem". W najbliższym, specjalnym wydaniu programu Piotr Witwicki porozmawia z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem i działaczem mniejszości polskiej na Białorusi.





