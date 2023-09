Odbierasz paczkę? Zachowaj czujność

Większość z nas choć raz otrzymała smsa, w którym oszuści podszywają się pod InPost czy inne firmy posiadające swoje automaty do odbioru paczek. Większość z nich informuje o niewielkiej dopłacie, którą należy uiścić pod wysłanym linkiem. Po przejściu na stronę pojawia się formularz do podania danych karty kredytowej, które następnie mogą zostać wykorzystane przez oszustów do wyłudzenia. Okazuje się, że "na paczkomat" można oszukiwać też w inny sposób.

Ostatnio na jednej z grup w popularnym serwisie społecznościowym pojawił się wpis, w którym opisana została pomyłka lub... jedna z najbardziej prymitywnych i bezczelnych metod kradzieży.

W poście z 6 września mieszkanka Warszawy opisuje sytuację, która przydarzyła się jej mamie.

Moja mama była w trakcie odbierania paczki. W tym czasie jakaś pani podeszła i wyjęła paczkę ze skrytki, która się otworzyła. Kobieta wzięła paczkę. Twierdziła, że otworzyła sobie zdalnie. Ok. Mama dwukrotnie dopytała, czy to na pewno jej, na co usłyszała, że tak. Okazało się, że jednak nie. Ciężko było mamie gonić sprawcę, bo trzymała ciężkie zakupy.

Oszustwo na paczkomat. Co zrobić?

W takiej sytuacji trudno mówić o zapobieganiu i zachowaniu szczególnej ostrożności przy odbiorze paczki. Z przytoczonego opisu wynika, że mama autorki otwierała skrytkę, wpisując kod odbioru na klawiaturze automatu - stała tak blisko, jak pozwalała na to konstrukcja urządzenia. Jedynym wyjściem byłoby oczekiwanie, aż w promieniu kilkunastu metrów nie będzie nikogo innego, o co trudno na ruchliwym Ursynowie. Nie tak większość z nas wyobraża sobie normalne funkcjonowanie w społeczeństwie - zakładamy, że inni uszanują podstawowe prawo własności.

Pojawia się więc pytanie, co zrobić, jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji? Reakcja z opisu była jak najbardziej prawidłowa - mamy pełne prawo zapytać, czy dana osoba na pewno pobrała swoją przesyłkę. Możemy też poprosić o pokazanie paczki i upewnienie, że dane na etykiecie nie są nasze. Jeżeli druga strona nie miała złych zamiarów, nie powinna stwarzać problemów. Jeśli prośba spotka się z odmową, a my mamy uzasadnione podejrzenia, że ktoś przywłaszczył sobie naszą własność - możemy zagrozić wezwaniem policji.

Takie postawienie sprawy samo w sobie może skutecznie zniechęcić niedoszłego złodzieja i sprawić, że dobrowolnie odda paczkę (zapewne próbując złożyć nieskładne wyjaśnienia o pomyłce). Dla pewności warto też przypomnieć drugiej stronie o tym, że każdy automat do odbioru paczek jest wyposażony w system monitoringu, który bez trudu pozwoli służbom zidentyfikować tożsamość osób w polu kamery.

Jeśli z kolei podejrzany zacznie uciekać - właściwie tyle wystarczy do potwierdzenia naszych podejrzeń i niecnych zamiarów złodzieja. W tym momencie jedynym właściwym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy na policję.

Co do pani, której doświadczenia posłużyły tu za przykład pozostaje mieć nadzieję, że apel jej córki spotka się z odzewem i trafi do kobiety, która zabrała jej paczkę, a cała sytuacja okaże się jedynie nieporozumieniem. Nie zmienia to jednak faktu, że w podobnym położeniu może się znaleźć każdy, kto robi zakupy przez internet. W badaniu przeprowadzonym przez Kantar automaty do odbioru paczek zostały uznane za preferowany sposób odbioru przesyłki przez 94 proc. respondentów.

Jak sprawdzić do kogo należy paczka?

Etykiety na paczkach są zanonimizowane - nie zawierają danych wrażliwych i nie pozwalają na poznanie tożsamości zamawiającego przez osoby postronne.

Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości sprawdzenia, czy paczka należy do nas bez jej otwierania i sprawdzania zgodności zamówienia. Do identyfikacji paczki służą cztery ostatnie cyfry numeru telefonu podanego podczas zakupów (pięć pierwszych jest "wygwiazdkowanych"). Szanse na to, że w opisanej powyżej sytuacji wezmą udział dwie osoby o identycznej końcówce numeru jest mniejsza, niż że obie będą miały to samo imię i nazwisko.

Jak nie otwierać skrytki?

Pośpiech (zwykle) nie popłaca - to dość powszechnie znana prawda. Dokładnie tak samo jest w przypadku otwierania skrytek w paczkomacie "na odległość" - z użyciem aplikacji mobilnej. Taka funkcja to ogromna wygoda, która pozwala uniknąć czekania w kolejce.

Trzeba jednak pamiętać, aby skrytkę otwierać dopiero w momencie, kiedy cały automat jest w naszym polu widzenia. Dodatkowym ułatwieniem jest wyświetlanie na ekranie telefonu dokładnej lokalizacji naszej skrytki (aplikacja InPost). Zachowanie szczególnej ostrożności jest konieczne zwłaszcza wtedy, kiedy wiele osób odbiera swoje paczki jednocześnie (zwykle w godzinach powrotu z pracy, ok. 16-17).

