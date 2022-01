Przed fałszywą stroną gov.pl-covid[.]pl ostrzegł Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) działający przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jak wyjaśniono, za jej pomocą oszuści "oferują" 300 zł za zaszczepienie się przeciw COVID-19.

"Jeżeli wprowadzicie tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków. Nie dajcie się nabrać!" - przekazał CSIRT.

Tak wygląda fałszywa strona informująca o wypłacie 300 zł za zaszczepienie się

Program "Wsparcie" nie istnieje. Nie dostaniesz 300 zł, lecz padniesz ofiarą kradzieży

Wygląd strony jest łudząco podobny do rządowych witryn. Użyto na niej polskiego godła i napisu "gov.pl", używanego przez państwowe instytucje. Internauci, którzy na nią trafili, czytają: "Odbierz 300 zł za szczepienie od Prezydenta Andrzeja Dudy".



Pieniądze mają pochodzić z nieistniejącego programu "Wsparcie", uruchomionego rzekomo 12 stycznia 2022 roku. Oszukańcza strona informuje, że otrzymają je "wszyscy Polacy, którzy przeszli pełen cykl szczepienia".



Wstęp do kradzieży - oszuści pozyskują hasło do bankowego konta

Kto nabierze się, że otrzyma środki za przyjęcie preparatu, trafi do miejsca, w którym można zalogować się do "aplikacji BankID". Wyświetlone zostają loga największych polskich banków, a po wybraniu jednego z nich ukazuje się spreparowana strona, łudząco podobna do tych oryginalnych, administrowanych przez finansowe placówki.



Twórcy fałszywej witryny - aby uwiarygodnić proceder - używają emblematów znanych polskich banków

W Polsce szczepienia są darmowe, ale rząd nie wypłaca pieniędzy

Użyto tych samych czcionek, co na prawdziwych witrynach banków. Pamiętano również, aby umieścić... ostrzeżenia przed kradzieżą pieniędzy przez telefonicznych oszustów.



Na fałszywej stronie zamieszczono także linki do mediów społecznościowych, przekierowania do podstron: "Zasoby dotyczące COVID-19" czy "Darmowe szczepienie", jak i informację o "międzynarodowym doświadczeniu", jakie ma posiadać BankID.



To nie jest strona banku PKO, lecz witryna stworzona przez oszustów

W Polsce szczepienia przeciw COVID-19 są darmowe, ale państwo nie wypłaca pieniędzy za przyjęcie preparatów. Obywatelom przysługuje certyfikat umożliwiający wejście np. do restauracji czy ośrodków kultury ponad limit osób wyznaczony rządowym rozporządzeniem.



Szczepienie przeciw COVID-19