Spis treści: Oszustwo na prąd. Fałszywe informacje o zwrocie za energię elektryczną Co zrobić, gdy zauważymy oszustwo na prąd? Kampanie phishingowe. Tak działają oszuści

Oszustwo na prąd. Fałszywe informacje o zwrocie za energię elektryczną

Jak przekazał CERT Polska, w sieci ma miejsce wzmożona kampania phishingowa. W tym przypadku cyberprzestępcy podszywają się pod Polską Grupę Energetyczną. W rozsyłanych mailach informują o rzekomej nadpłacie na rachunku za energię elektryczną i możliwości odzyskania pieniędzy.

Jak przebiega oszustwo na prąd? W wiadomościach e-mail pojawia się link do fałszywej strony, która imituje panel logowania. To właśnie w tym momencie dane wprowadzone przez użytkownika na tej stronie trafiają do oszustów. Widać to dokładnie na grafice poniżej. Po kliknięciu "Potwierdź dane w panelu" nieświadomy użytkownik wchodzi na oszukańczą stronę.

Oszustwo na prąd. Fałszywe informacje o zwrocie za energię elektryczną, CERT ostrzega przed wzmożoną kampanią phishingową. Tak wygląda podejrzany e-mail. CERT Polska materiały prasowe

Jak możemy przeczytać w treści maila, oszuści, aby osiągnąć sukces, stawiają na różne socjotechniki. To przede wszystkim obietnica zwrotu pieniędzy i podszycie pod autorytet rozpoznawalnej marki. Te zabiegi mają wpłynąć na decyzję o kliknięciu w link. Niestety często są skuteczne. Jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że jesteśmy ofiarą oszustwa, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt policji lub do prokuratury.

Co zrobić, gdy zauważymy oszustwo na prąd?

Wszystkie podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać do CERT Polska poprzez stronę internetową incydent.cert.pl. Oszustwa na prąd można także zgłaszać w aplikacji mObywatel w usłudze "Bezpiecznie w sieci". Każde takie zgłoszenie pozwala na jeszcze szybsze wykrywanie i blokowanie kampanii phishingowych.

Jednocześnie warto pamiętać, żeby weryfikować każdą informację na temat ewentualnej dopłaty czy zapłaty. Dlatego też najlepiej samemu wyszukać oficjalną stronę firmy lub skontaktować się z dostawcą na przykład poprzez infolinię. Nigdy nie należy klikać w linki, które przychodzą w mailu wraz z informacją o konieczności uregulowania rachunków czy otrzymania zwrotu nadpłaty.

Kampanie phishingowe. Tak działają oszuści

Działania phishingowe to znacznie więcej niż oszustwo na prąd. Oszuści starają się wyłudzić nasze dane do logowania do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych czy systemów biznesowych. W tym celu cyberprzestępcy podszywają się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych czy nawet naszych znajomych.

Wiadomości phishingowe są przygotowywane tak, aby wyglądały na autentyczne, jednak w rzeczywistości są fałszywe. Tak jak na zdjęciu poniżej, przestępcy niemal idealnie odwzorowali stronę Polskiej Grupy Energetycznej. To, co powinno zwrócić uwagę, to nieprawidłowy link. Oficjalna strona PGE to gkpge.pl. Natomiast fałszywa strona charakteryzuje się niespecyficznym adresem URL.

Cyberprzestępcy często podszywają się pod oficjalne strony, w tym przypadku pod PGE. Należy zwrócić szczególną uwagę na adres URL. CERT Polska materiały prasowe

Jak rozpoznać phishing? Sporo wiadomości tego typu ma niepoprawną gramatykę, interpunkcję czy pisownię, często brakuje też polskich znaków diakrytycznych jak "ą", "ę" itd. Warto sprawdzić, czy e-mail jest adresowany do nas z imienia i nazwiska, czy może odnosi się do "klienta". Może to oznaczać, że nadawca tak naprawdę nas nie zna i że jest to część oszustwa typu phishing.

Warto być także wyczulonym na pewne informacje. Jeśli e-mail zawiera ukryte zagrożenie, które wymaga natychmiastowego działania jak "Wyślij te dane w ciągu 24 godzin" lub "Padłeś ofiarą przestępstwa, kliknij tutaj natychmiast", to prawdopodobnie phishing. Trzeba również pamiętać, że bank oraz każda inna instytucja nigdy nie powinna prosić o podanie w wiadomości e-mail danych osobowych.

Zachowując podstawy ograniczonego zaufania, należy również sprawdzić, czy mail pochodzi z organizacji, na którą powołuje się nadawca. Często adres mailowy nadawcy jest zupełnie niewiarygodny lub nie jest tożsamy np. z podpisem pod treścią maila. Warto również ocenić wygląd i ogólną "jakość e-maila". Naszą czujność powinny wzmóc wszelkie nietypowe logotypy. Warto również spojrzeć na nazwę nadawcy, czy wygląda na prawdziwą, czy może tylko naśladuje kogoś, kogo znamy.



