Oświadczenie zawieszonego posła PiS Roberta Telusa. "Nie dam się zastraszyć"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

"Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona" - napisał na platformie X były minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że "ataku na jego osobę" to efekt jego sprzeciwu wobec umowy Mercosur. Polityk został zawieszony w prawach członka PiS w związku z aferą w sprawie działki należącej do KOWR.

Były minister rolnictwa Robert Telus
Były minister rolnictwa Robert Telus MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNewsAgencja FORUM

W skrócie

  • Robert Telus został zawieszony w prawach członka PiS w związku ze sprzedażą strategicznej działki KOWR firmie Dawtona.
  • Były minister rolnictwa podkreśla, że o transakcji nie wiedział i uważa, że ataki na niego wynikają z jego sprzeciwu wobec umowy z Mercosur.
  • Sprawą sprzedaży działki i jej potencjalnych nieprawidłowości zajmuje się prokuratura.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie rodzinnej Dawton (...) Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność" - napisał Robert Telus.

"Jestem, byłem i pozostanę przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zasoby Skarbu Państwa to rezerwa strategiczna, której Polska nie może się pozbywać. Nie dam się zastraszyć. Nadal będę walczył o polskie rolnictwo, polską ziemię i polskie firmy" - dodał.

Były minister rolnictwa stwierdził również, że powodem ataku na niego jest sprzeciw, jaki wyraża wobec podpisania umowy z Mercosur, "która uderza w polskie rolnictwo i wspiera zagraniczne - głównie niemieckie - koncerny".

Zobacz również:

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polska

Telus zawieszony w prawach członka PiS. "Decyzja Kaczyńskiego"

    "Walczę o to, by Polska tej umowy nie podpisała, bo byłby to cios w naszych rolników, nasze przetwórstwo i naszą żywność. Właśnie ta postawa - mój zdecydowany sprzeciw wobec Mercosur - stała się powodem ataku na moją osobę" - zaznaczył.

    W podobnym tonie wypowiedział się również drugi zawieszony polityk PiS Rafał Romanowski. Jak zaznaczył, decyzję prezesa PiS przyjął "z pokorą i zrozumieniem".

    "Wierzę, że wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną szybko i rzetelnie zbadane, a fakty jasno przedstawione opinii publicznej. Jestem w pełni gotów do współpracy ze wszystkimi właściwymi instytucjami, które będą prowadziły postępowanie wyjaśniające. Zależy mi na tym, aby wszelkie wątpliwości zostały jak najszybciej rozwiane" - napisał.

    Sprzedaż strategicznej działki. Robert Telus zawieszony w prawach członka PiS

    Chwilę wcześniej rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek poinformował, że "decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR".

    Stwierdził również, że sprawa powinna być "bezwzględnie wyjaśniona" i zarzucił rządowi, że ten nie zrobił nic, by odzyskać sprzedaną działkę. "Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej" - napisał Bochenek.

    Afera wokół działki pod CPK. Jest zawiadomienie do prokuratury

    Informacje o sprzedaży strategicznej działki jako pierwsza podała Wirtualna Polska. Według portalu do transakcji miało dojść tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk skomentował aferę wokół sprzedaży działki pod CPK
    Polska

    Państwo straciło strategiczną działkę pod CPK? Donald Tusk zabrał głos

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      Mający powierzchnię 160 ha teren miał być przeznaczony na budowę torów kolejowych oraz miasteczka przemysłowo-magazynowo-usługowego w ramach projektu CPK. Zamiast tego trafił do firmy Dawtona za kwotę 22,8 mln złotych. Niedługo jego wartość ma znacząco wzrosnąć i osiągnąć nawet 400 mln.

      "Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście" - skomentował w poniedziałek doniesienia WP premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

      Maciej Lasek, pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego potwierdził, że sprawa trafiła do prokuratury w lipcu, a śledczy wszczęli postępowanie. - To prawdopodobnie nie było zwykłe przeoczenie, tylko polityczny deal, który doprowadził do tego, że spółka skarbu państwa poniesie konkretne straty - dodał.

      Jednocześnie zaznaczył, że rząd próbował odzyskać działkę. Prezes zarządu spółki CPK Filip Czernicki poinformował z kolei, że grunt i tak zostanie przeznaczony pod inwestycję, jeśli nie polubownie, to poprzez wywłaszczenie.

      Zobacz również:

      Władysław Kosiniak-Kamysz do Karola Nawrockiego: Czekamy na list
      Polska

      Wicepremier zwrócił się do Nawrockiego, nietypowy apel. "Czekamy na list"

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      "Polityczny WF": Tusk i Kaczyński. Komu całkiem odjechał peron?INTERIA.PL

      Najnowsze