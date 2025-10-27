Oświadczenie zawieszonego posła PiS Roberta Telusa. "Nie dam się zastraszyć"

W skrócie Robert Telus został zawieszony w prawach członka PiS w związku ze sprzedażą strategicznej działki KOWR firmie Dawtona.

Były minister rolnictwa podkreśla, że o transakcji nie wiedział i uważa, że ataki na niego wynikają z jego sprzeciwu wobec umowy z Mercosur.

Sprawą sprzedaży działki i jej potencjalnych nieprawidłowości zajmuje się prokuratura.

"Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie rodzinnej Dawton (...) Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność" - napisał Robert Telus.

"Jestem, byłem i pozostanę przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zasoby Skarbu Państwa to rezerwa strategiczna, której Polska nie może się pozbywać. Nie dam się zastraszyć. Nadal będę walczył o polskie rolnictwo, polską ziemię i polskie firmy" - dodał.

Były minister rolnictwa stwierdził również, że powodem ataku na niego jest sprzeciw, jaki wyraża wobec podpisania umowy z Mercosur, "która uderza w polskie rolnictwo i wspiera zagraniczne - głównie niemieckie - koncerny".

"Walczę o to, by Polska tej umowy nie podpisała, bo byłby to cios w naszych rolników, nasze przetwórstwo i naszą żywność. Właśnie ta postawa - mój zdecydowany sprzeciw wobec Mercosur - stała się powodem ataku na moją osobę" - zaznaczył.

W podobnym tonie wypowiedział się również drugi zawieszony polityk PiS Rafał Romanowski. Jak zaznaczył, decyzję prezesa PiS przyjął "z pokorą i zrozumieniem".

"Wierzę, że wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną szybko i rzetelnie zbadane, a fakty jasno przedstawione opinii publicznej. Jestem w pełni gotów do współpracy ze wszystkimi właściwymi instytucjami, które będą prowadziły postępowanie wyjaśniające. Zależy mi na tym, aby wszelkie wątpliwości zostały jak najszybciej rozwiane" - napisał.

Sprzedaż strategicznej działki. Robert Telus zawieszony w prawach członka PiS

Chwilę wcześniej rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek poinformował, że "decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR".

Stwierdził również, że sprawa powinna być "bezwzględnie wyjaśniona" i zarzucił rządowi, że ten nie zrobił nic, by odzyskać sprzedaną działkę. "Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej" - napisał Bochenek.

Afera wokół działki pod CPK. Jest zawiadomienie do prokuratury

Informacje o sprzedaży strategicznej działki jako pierwsza podała Wirtualna Polska. Według portalu do transakcji miało dojść tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

Mający powierzchnię 160 ha teren miał być przeznaczony na budowę torów kolejowych oraz miasteczka przemysłowo-magazynowo-usługowego w ramach projektu CPK. Zamiast tego trafił do firmy Dawtona za kwotę 22,8 mln złotych. Niedługo jego wartość ma znacząco wzrosnąć i osiągnąć nawet 400 mln.

"Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście" - skomentował w poniedziałek doniesienia WP premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Maciej Lasek, pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego potwierdził, że sprawa trafiła do prokuratury w lipcu, a śledczy wszczęli postępowanie. - To prawdopodobnie nie było zwykłe przeoczenie, tylko polityczny deal, który doprowadził do tego, że spółka skarbu państwa poniesie konkretne straty - dodał.

Jednocześnie zaznaczył, że rząd próbował odzyskać działkę. Prezes zarządu spółki CPK Filip Czernicki poinformował z kolei, że grunt i tak zostanie przeznaczony pod inwestycję, jeśli nie polubownie, to poprzez wywłaszczenie.

