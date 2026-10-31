Oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego. "Siłowe przejęcie"

Informacje o tym, że Karol Nawrocki opuścił budynek Trybunału Konstytucyjnego krótko przed godz. 5 rano przekazał sędzia Maciej Taborowski.

- Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa - powiedziałPaweł Szefernaker, informując, że został poproszony przez prezydenta o odczytanie jego oświadczenia.

Trybunał Konstytucyjny. Karol Nawrocki zwołuje pilne konsultacje

Głowa państwa przekazała, że odbyła konsultacje z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również "nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w Trybunale Konstytucyjnym".

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- Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd - dodał.

Prezydent umożliwił wejście do budynku TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. - W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego - wskazał.

"Został perfidnie oszukany". Święczkowski o rozmowach w TK

Nawrocki podziękował następnie wszystkim, którzy są obecni pod budynkiem. Krótko później głos zabrał sędzia Sochański, który poinformował o przebiegu rozmów w TK.

- Zostałem zapewniony, a jednocześnie chyba oszukany, że pana prezydenta już nie ma w Trybunale, a że pora jest późna i jesteśmy umówieni na jutro na kolejne negocjacje, to opuściłem mój gabinet - mówił, dodając, że ma nadzieję, iż ta sytuacja ulegnie dzisiaj wyjaśnieniu.

- Pan wiceprezes został po prostu perfidnie oszukany - dodał z kolei Bogdan Święczkowski, informując, że odczyta teraz własne oświadczenie.

Sędzia również podziękował zgromadzonym przed Trybunałem. - Można przejąć podstępem budynek, ale nie można przejąć konstytucyjnego organu państwa. Trybunał tworzą powołani zgodnie z prawem sędziowie, a nie uzurpatorzy, którzy dostali się do niego tylną bramą w asyście rządowych ochroniarzy - stwierdził.

"Mamy do czynienia z zamachem stanu". Zdecydowane oświadczenie przed TK

- Mamy do czynienia z zamachem na konstytucyjny organ państwa. Mamy do czynienia z zamachem stanu. Działania rządu przeciwko niezależnemu sądowi konstytucyjnemu wykluczają Polskę z grona demokratycznych państw prawa. Nie mają precedensu w świecie - dodał.

Podkreślał, że żadna władza nie może być sędzią we własnej sprawie i ustanawiać takich sędziów, jacy jej się podobają. - Nie wolno milczeć i godzić się na zawłaszczenie państwa i jego instytucji - powiedział.

- Ta władza pokazała dziś, że jest gotowa posunąć się do każdego bezprawia - wskazał, dziękując Nawrockiemu i Kapińskiemu oraz za wyrazy solidarności i wsparcia od różnych środowisk, mimo dzielących ich różnic światopoglądowych.

Przypomnijmy, że o pojawieniu się prezydenta Karola Nawrockiego w budynku Trybunału Konstytucyjnego poinformował przed godz. 1.00 szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.

"Prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego" - napisał na platformie X.

Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym. Doszło do szarpaniny

W momencie wejścia głowy państwa do TK doszło do szarpaniny. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniach opublikowanych m.in. przez Macieja Bereka.

"Prezydent wybrał ścieżkę fizycznej konfrontacji z sędzią TK Anną Korwin-Piotrowską" - pisał.

Odmienną wersję wydarzeń prezentował z kolei Pałac Prezydencki. "Maciej Berek, otwiera się w nowym oknie właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa, gdy uzurpatorzy próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność" - wskazywał rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz, otwiera się w nowym oknie.

Dodajmy, że wcześniej Karol Nawrocki, w reakcji na sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, przerwał lot do Senegalu i wrócił do Polski.

Trybunał Konstytucyjny. Pod siedzibą pojawiła się policja

W piątek po południu Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, ale nie ma ich w budynku TK. Jednocześnie przed siedzibą trwał już protest. Następnie mundurowi poinformowali o zatrzymaniu trzech osób, które miały dostać się na teren Trybunału.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 18 pojawiła się z kolei informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i to ona wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

Jednocześnie w mediach społecznościowych TK dotychczasowe władze przekazały, że strona internetowa Trybunału została "bezprawnie przejęta". Podkreślono, że prezesem pozostaje Bogdan Święczkowski.



