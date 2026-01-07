Oświadczenie prezesa PiS. "To jedyna droga"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

- Rozmawialiśmy o kwestii dalszego działania i jedności partii, w tym działaniu nastawionym na wybory, żeby te wybory były zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości - mówił Jarosław Kaczyński w krótkim komunikacie wygłoszonym po zakończeniu posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. Prezes ugrupowania zapewniał, że w czasie przygotowywania programu nie będzie dochodzić do napięć i rozłamów.

Grupa elegancko ubranych osób stoi na tle jasnego, jednolitego ekranu, na pierwszym planie mężczyzna przemawia przy mównicy, pozostali uczestnicy stoją z poważnymi wyrazami twarzy, atmosfera formalna i oficjalna.
Jarosław Kaczyński przemówił po zakończeniu prezydium partiiPolsat News

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński podkreśla wagę jedności partii PiS i przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.
  • W trakcie posiedzenia omawiano aktualne kwestie, takie jak energetyka, górnictwo oraz wydarzenia na komendzie policji w Piasecznie.
  • Prezes PiS zapowiada zaangażowanie młodszych pokoleń w budowanie programu i zapewnia, że nie będzie rozłamów ani napięć w partii.
Jarosław Kaczyński w środę po godz. 16.30 wygłosił oświadczenie dla mediów po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS. Prezesowi partii towarzyszyli jego zastępcy.

Kaczyński poinformował, że na spotkaniu rozmawiano o sprawach bieżących dotyczących sytuacji związanej z energetyką, przede wszystkim górnictwem. Poruszono również kwestie dotyczące wydarzeń, które rozegrały się w komendzie policji w Piasecznie.

- Ale przede wszystkim rozmawialiśmy o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu - mówił, dodając, że chodzi o przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 r.

Jarosław Kaczyński o jedności w partii. Prezes PiS wygłosił oświadczenie

Jarosław Kaczyński podkreślił, że kroki podjęte przez partię mają sprawić, by "wybory były zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości".

- Nie było innych głosów niż te, które uznawały, że to jedyna droga, tą drogą mamy iść i będziemy szli, że ta droga może i powinna, wręcz musi doprowadzić nas do sukcesu, do zwycięstwa - mówił.

    Prezes PiS stwierdził, że "te sprawy były często omawiane, może nie zawsze z dobrą wolą". - Ale chociaż dyskusje merytoryczne w ramach tej operacji przygotowania programu, kolejnych konferencji, będą trwały, to nie będą miały one nic wspólnego z jakimiś napięciami, nie mówiąc już o rozłamach w partii - zapewniał, dodając, że byłoby to spełnienie "marzeń naszych przeciwników".

    Kaczyński zapowiada uczestnictwo "znacznie młodszego pokolenia" w budowaniu programu PiS

    Kaczyński zapewnił, że PiS będzie podążał "drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona i w wymiarze gospodarczym, społecznym i najbardziej podstawowym, tzn. dotyczącym naszej suwerenności".

    Prezes PiS podkreślał też, że w krokach podejmowanych przez partię uczestniczyć będą nie tylko doświadczeni politycy, ale również przedstawiciele nowego pokolenia.

    - To jest ta droga, którą można pójść, ale żeby to nastąpiło, to muszą wrócić do władzy ci, którzy potrafią rządzić - ci, którzy już się sprawdzili, ale muszą w tym uczestniczyć także ludzie innego już pokolenia, często znacznie młodszego - mówił.

    - Z całą pewnością w trakcie tego wszystkiego, co pokażemy przed wyborami, państwo się przekonają, że tak właśnie będzie - podsumował prezes PiS.

