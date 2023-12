Oświadczenie prezesa PiS. "Konsolidacja sił"

- To była Rada Polityczna bogata w różnego rodzaju treści, uchwały. I oczywiście najważniejsza z nich to uchwała, która pozwala nam zjednoczyć się z partią, której przywódcą był Adam Bielan - mówił. - Konsolidujemy się, by przeciwstawić się zamachowi na polską demokracje - dodał.

Uchwała w obronie wolności słowa. "Stanowczy protest przeciw próbom niszczenia mediów publicznych"

Podczas Rady Politycznej PiS przyjęta została uchwała dotycząca obrony wolności słowa . "Rząd Donalda Tuska zapowiada przejęcie mediów publicznych oraz weryfikację i wyrzucanie z pracy dziennikarzy. Ma do tego dojść z pogwałceniem obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Wolność słowa i niezależność dziennikarska to fundament demokracji - zapowiadane działania rządzących i ich ataki na dziennikarzy są uderzeniem w jej podstawy i zdradzają antydemokratyczny charakter obecnego rządu " - czytamy w dokumencie.

"Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości stanowczo protestuje przeciw próbom niszczenia mediów publicznych, których rola w zapewnieniu Polakom prawa do informacji i szerokiej, pluralistycznej debaty jest w naszym kraju kluczowa, a znaczenie dla polskiej kultury i tożsamości nie do przecenienia" - podkreślono. "Telewizja Polskie i Polskie Radio są wyrazicielami poglądów milionów Polaków - zamach na media publiczne to pozbawienie ich udziału w debacie i prawa do informacji" - dodano.