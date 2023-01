Oświadczenie Daniela Obajtka. "To doprowadziłoby do chaosu na stacjach paliw"

Daniel Obajtek odniósł się do informacji opozycji dotyczących tzw. pompowania cen paliw. Prezes Orlenu stwierdził, że nie wie, o co chodzi opozycji. - Proszę zobaczyć, do jakich absurdów dochodzi. Musimy się tłumaczyć, dlaczego nie podnieśliśmy cen – mówił. Dodał, że chce złożyć "parę wyjaśnień".

