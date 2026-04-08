Ostrzeżenie w każdym województwie. Do zmiany zostały godziny

Jakub Wojciechowski

Zmrożony grunt oraz padające masy śniegu mogą nam towarzyszyć przez całą noc. Po zmroku do Polski wrócą przymrozki dochodzące nawet do -5 stopni. W górach może spaść nawet do 15 cm śniegu. Z powodu tych dwóch zjawisk IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw.

Ośnieżona droga w Zakopanem. W nocy ze środy na czwartek w tym rejonie znowu może sypać biały puch
Na południowych krańcach Polski w nocy oraz w czwartek w ciągu dnia spadnie śnieg, a w większości kraju po zmroku zapanują przymrozkiMarek Podmokły / Agencja Wyborcza/IMGWmateriał zewnętrzny

Pojawiły się nowe ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. W środę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikaty dotyczące dwóch pogodowych zjawisk: opadów śniegu oraz przymrozków. Objęły one zdecydowaną większość kraju.

Środa jest chłodnym dniem: do godz. 13:00 w najcieplejszych Słubicach zanotowano 11 stopni Celsjusza, a w najchłodniejszym Zakopanem o tej samej porze panował mróz na poziomie -0,5 st. C. Po zachodzie słońca w wielu miejscach zrobi się zdecydowanie zimniej.

"Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C" - napisali eksperci IMGW w komunikacie.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków wydano dla niemal całej Polski. Wolne od tych ostrzeżeń będą jedynie północno-zachodnia część Pomorza Zachodniego, tereny nad Zatoką Pucką, centralna i południowa część Lubelszczyzny, większość Podkarpacia (z wyłączeniem południowych powiatów) oraz środkowe i wschodnie rejony Małopolski.

Żółte ostrzeżenia na tych terenach wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w czwartek.

Ujemne temperatury nie będą jedynym niekorzystnym zjawiskiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższych godzinach. W górach spadną kolejne tony śniegu.

Polska

Spadnie nawet 15 cm śniegu. Biało powyżej 500 metrów

W środę wieczorem opady śniegu na południowych krańcach Polski mogą się nasilić. Możliwe, że w ciągu nocy na terenach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna zwiększy się o 10 do 15 cm - informuje IMGW.

Takie wartości możemy zanotować w wyższych partiach Bieszczad. W Karpatach śniegu spadnie nieco mniej, jednak tam powyżej 600 metrów nad poziomem morza nasypie do 10 cm białego puchu.

"Uwaga, miejscami może być ślisko" - podkreślają eksperci w komunikacie. Nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegu wydano dla południowych powiatów województw:

  • małopolskiego;
  • podkarpackiego.
Mapa pogodowa Polski z widocznym rozkładem ciśnienia atmosferycznego, strefami opadów deszczu oraz chmur, szczególnie licznymi na wschodzie i południu kraju, wraz z kolorystycznym oznaczeniem natężenia opadów i temperatury.
Opady deszczu i deszczu ze śniegiem wieczorem i w nocy pojawią się w południowej Polsce. W górach spadnie więcej śnieguWXChartsmateriał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 18:00 i pozostaną w mocy do godz. 14:00 w czwartek.

Polska

-----

Najnowsze