Ostrzeżenie w każdym województwie. Do zmiany zostały godziny
Zmrożony grunt oraz padające masy śniegu mogą nam towarzyszyć przez całą noc. Po zmroku do Polski wrócą przymrozki dochodzące nawet do -5 stopni. W górach może spaść nawet do 15 cm śniegu. Z powodu tych dwóch zjawisk IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw.
Pojawiły się nowe ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. W środę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikaty dotyczące dwóch pogodowych zjawisk: opadów śniegu oraz przymrozków. Objęły one zdecydowaną większość kraju.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Środa jest chłodnym dniem: do godz. 13:00 w najcieplejszych Słubicach zanotowano 11 stopni Celsjusza, a w najchłodniejszym Zakopanem o tej samej porze panował mróz na poziomie -0,5 st. C. Po zachodzie słońca w wielu miejscach zrobi się zdecydowanie zimniej.
"Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C" - napisali eksperci IMGW w komunikacie.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków wydano dla niemal całej Polski. Wolne od tych ostrzeżeń będą jedynie północno-zachodnia część Pomorza Zachodniego, tereny nad Zatoką Pucką, centralna i południowa część Lubelszczyzny, większość Podkarpacia (z wyłączeniem południowych powiatów) oraz środkowe i wschodnie rejony Małopolski.
Żółte ostrzeżenia na tych terenach wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się do godz. 8:00 w czwartek.
Ujemne temperatury nie będą jedynym niekorzystnym zjawiskiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższych godzinach. W górach spadną kolejne tony śniegu.
Spadnie nawet 15 cm śniegu. Biało powyżej 500 metrów
W środę wieczorem opady śniegu na południowych krańcach Polski mogą się nasilić. Możliwe, że w ciągu nocy na terenach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna zwiększy się o 10 do 15 cm - informuje IMGW.
Takie wartości możemy zanotować w wyższych partiach Bieszczad. W Karpatach śniegu spadnie nieco mniej, jednak tam powyżej 600 metrów nad poziomem morza nasypie do 10 cm białego puchu.
"Uwaga, miejscami może być ślisko" - podkreślają eksperci w komunikacie. Nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegu wydano dla południowych powiatów województw:
- małopolskiego;
- podkarpackiego.
Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 18:00 i pozostaną w mocy do godz. 14:00 w czwartek.
-----