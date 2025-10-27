W skrócie IMGW ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części Pomorza i Pomorza Zachodniego z powodu intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru.

W górach przewidywane są zawieje oraz zamiecie śnieżne, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 120 km/h.

Prognozy wskazują na dużą zmienność pogody w całym kraju – od deszczu po śnieg, szczególnie w wyższych partiach gór, apeluje się o ostrożność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty dotyczą część województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie prognozowana suma opadów może sięgnąć nawet 40 mm.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 22.00 w poniedziałek i potrwają do wtorku do południa.

IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk na 70 proc.

"Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia" - przypomina Instytut.

Deszcz, wiatr i śnieg w górach. Prognoza pogody

Synoptycy zapowiadają, że w poniedziałek po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże, choć z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich - deszczu ze śniegiem. W górach prognozowany jest śnieg, a w Sudetach może spaść do 7 cm białego puchu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 10 stopni Celsjusza, nieco cieplej - około 11 st. C - będzie na Podkarpaciu. Chłodniej zrobi się natomiast w rejonach górskich, gdzie termometry pokażą zaledwie około 4 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowo-zachodnich i południowych. W Sudetach porywy mogą osiągać prędkość nawet 120 km/h, a w Karpatach - do 90 km/h, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

To będzie niespokojna noc. Silny wiatr i opady deszczu

W nocy z poniedziałku na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu w niemal całym kraju. W rejonach podgórskich deszcz może przechodzić w śnieg, a w górach utrzymają się opady śniegu z przyrostem pokrywy do 7 cm.

Na Pomorzu Środkowym suma opadów może sięgnąć 25 mm, a miejscami możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 st. C, najchłodniej - około 1 st. C - będzie w rejonach Karpat.

Wiatr na północnym wschodzie będzie słaby, w pozostałej części kraju umiarkowany i porywisty, dochodzący do 75 km/h nad morzem. W górach wciąż możliwe bardzo silne porywy do 120 km/h.

Deszcz w całym kraju. Prognoza pogody na wtorek

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów deszczu, a w górach - śniegu. W rejonach podgórskich miejscami wystąpi deszcz ze śniegiem, a na południowym zachodzie suma opadów sięgnie 10 mm. W górach przybędzie około 5 cm śniegu.

Temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 6 do 10 st. C, przy umiarkowanym i silnym wietrze, który w wyższych partiach gór może osiągać prędkość do 120 km/h.

Meteorolodzy apelują o ostrożność, szczególnie w północnych regionach kraju oraz w rejonach górskich, gdzie pogoda może być wyjątkowo niebezpieczna.

